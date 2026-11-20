Fransız haber ajansı AFP'nin 19 Kasım'da yayımladığı Türk savunma sanayisi analizi, Türkiye'nin uluslararası silah pazarında ulaştığı konuma dikkat çekti. Yıllarca NATO müttefikleri tarafından yeterince dikkate alınmayan Türkiye'nin artık ittifakın önemli savunma üreticilerinden biri haline geldiği belirtildi. Analizde, Türk şirketlerinin özellikle Orta Doğu ve Asya pazarlarında ABD'li ve Avrupalı rakipleriyle yarıştığı vurgulandı.

"10 YIL ÖNCE BİZE GÜLÜYORLARDI, ARTIK GÜLMÜYORLAR"

AFP'nin haberinde görüşlerine yer verilen savunma uzmanı ve TurDef kurucusu Özgür Ekşi, Türk savunma sanayisinin geçirdiği dönüşümü çarpıcı sözlerle anlattı. Ekşi, 10 yıl önce Türk savunma sanayisinden söz edildiğinde insanların güldüğünü, bugün ise durumun tamamen değiştiğini söyledi. Haberde, Türkiye'nin artık yalnızca savunma ürünleri satın alan bir ülke olmadığı, kendi teknolojilerini geliştirerek küresel pazarda rekabet eden bir üreticiye dönüştüğü belirtildi.

FRANSIZ GENERAL: TÜRKİYE ARTIK TERCİH EDİLEN TEDARİKÇİ

Emekli Fransız Tuğgeneral Patrice Moyeuvre, Türkiye'nin savunma ekipmanlarının önemli bir bölümünü kendi imkanlarıyla tasarlayıp üretebildiğine dikkat çekti. Londra merkezli savunma analiz şirketi Janes'in uzmanı Tom Barton ise Türkiye'nin özellikle füze sistemleri, insansız hava araçları ve komuta ağlarına yaptığı yatırımları öne çıkardı. Barton, Türkiye'nin artık Orta Doğu ve Asya'daki müşteriler için tercih edilen tedarikçilerden biri olduğunu, Avrupa ve ABD şirketleriyle rekabet ettiğini ifade etti.

SAVUNMA İHRACATI 14 YILDA KATLANDI

AFP'nin aktardığı verilere göre Türk savunma sanayisinin ihracatı 2010'da yaklaşık 800 milyon dolar seviyesindeyken 2024'te 7,1 milyar dolara ulaştı. Sektördeki şirketlerin toplam cirosu ise 2002-2023 döneminde 15 kat arttı. Haberde, Türkiye'nin son 10 yılda 185 ülkeye 230 farklı savunma ürünü ihraç ettiği bilgisine yer verildi. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişinde uzun vadeli yatırımların ve yerli üretime verilen önemin etkili olduğu vurgulandı.

1974'TEKİ AMBARGO DÖNÜM NOKTASI OLDU

Analizde, Türkiye'nin savunma sanayisinde bağımsızlık arayışının önemli dönüm noktalarından birinin 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında ABD tarafından uygulanan silah ambargosu olduğu belirtildi. Ambargonun ardından Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmaya yöneldiği, ASELSAN, HAVELSAN, TUSAŞ ve ROKETSAN gibi kuruluşların bu süreçte büyüdüğü aktarıldı. 2004'ten itibaren hazır sistemlerin yurt dışından alınması yerine yerli geliştirme projelerine ağırlık verilmesi de sektörün dönüşümündeki önemli adımlar arasında gösterildi.

BAYRAKTAR VE YERLİ SİSTEMLER ÖNE ÇIKTI

AFP, Baykar ve TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız hava araçlarının uluslararası pazardaki başarısına dikkat çekti. ASELSAN'ın insansız hava araçlarına karşı geliştirdiği Ejderha elektromanyetik savunma sistemi de haberde yer aldı. Şirketin açıklamasına göre sistem, mühimmat kullanmadan çok sayıda insansız hava aracını etkisiz hale getirebiliyor. Türk savunma şirketlerinin yalnızca insansız hava araçlarıyla değil, füze, elektronik harp ve hava savunma teknolojileriyle de öne çıktığı belirtildi.

NATO'DA YÜKSELİYOR ANCAK GÖRÜŞ AYRILIKLARI SÜRÜYOR

AFP'nin analizinde Türkiye'nin savunma sanayisinde güçlenmesine rağmen bazı NATO müttefikleriyle yaşadığı siyasi ve stratejik anlaşmazlıkların devam ettiği de vurgulandı. Özellikle Fransa ve Almanya ile belirli konulardaki görüş ayrılıklarının iş birliğini zorlaştırabildiği belirtildi. Buna karşın Türkiye'nin savunma sanayisindeki üretim kapasitesi ve ihracat başarısının, NATO içindeki ekonomik ve askeri önemini artırdığı değerlendirmesi yapıldı.