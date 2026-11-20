Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi öncesinde kadro planlaması sürerken Kaan Ayhan'ın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planlarında yer almadığı belirtilen milli futbolcunun, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak istediği ifade edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmeyen ve istediği süreleri bulamayan 32 yaşındaki futbolcunun, kariyerine düzenli forma giyebileceği başka bir takımda devam etmeyi hedeflediği aktarıldı.

WOLFSBURG İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Kaan Ayhan'ın yeni adresinin Almanya olabileceği öne sürüldü. Deneyimli futbolcunun Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg ile transfer görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi. Daha önce Almanya'da Schalke 04, Eintracht Frankfurt ve Fortuna Düsseldorf formalarını giyen Kaan Ayhan'ın yeniden Almanya'ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

GALATASARAY AYRILIĞA YEŞİL IŞIK YAKTI

Galatasaray yönetiminin de Kaan Ayhan'ın ayrılığına olumlu yaklaştığı aktarıldı. Devre arasında kadroda değişikliğe gitmeyi planlayan sarı-kırmızılıların, deneyimli futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi. Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kaan Ayhan'ın transferine ilişkin henüz resmi bir anlaşma açıklanmadı.