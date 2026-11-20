ABD'nin California eyaletinde 14-15 yaşlarındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 26 yaşındaki terapist Sofia Drotts hakkında yeni bir dava açıldı. Çocuğun avukatı John Burris, terapistin mesleğinin sağladığı güveni kötüye kullandığını savunarak, "Bu kadını savunmasız gençlerle çalıştırmak, kurdu çocukların başına bekçi koymak gibiydi" sözleriyle tepki gösterdi. Drotts'un mahkemenin iletişim yasağına rağmen çocukla görüşmeyi sürdürdüğü de öne sürüldü.

"KURDU ÇOCUKLARIN BAŞINA BEKÇİ KOYMAK GİBİ"

Contra Costa County Çocuk Tutukevinde yaşandığı öne sürülen olayla ilgili çocuğun ailesi adına hukuk mücadelesi başlatan avukat John Burris, kurum yetkililerinin terapisti savunmasız gençlerle çalıştırmasını sert sözlerle eleştirdi. Burris, "Cinsel istismarla suçlanan bir kadın, desteğe ihtiyaç duyan gençlerin arasına bırakıldı. Bu kadını onlarla çalıştırmak, kurdu çocukların başına bekçi koymak gibiydi" ifadelerini kullandı. Avukat, terapistin kendisine duyulan güveni istismar ettiğini savundu.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN TERAPİSTİYDİ

Dava dilekçesine göre 26 yaşındaki Sofia Drotts, California'daki çocuk tutukevinde davranış sağlığı uzmanı olarak görev yaparken mağdur olduğu belirtilen erkek çocukla tanıştı. Tanıştıkları sırada 14 veya 15 yaşında olduğu aktarılan çocuğun psikolojik danışmanlığını üstlenen Drotts'un, aralarındaki yaş ve yetki farkını kötüye kullanarak çocuğu cinsel istismara maruz bıraktığı ileri sürüldü.

ANNESİNE OĞLUNUN İYİYE GİTTİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre terapist, çocuğun annesiyle uzun telefon görüşmeleri yaptı. Bu görüşmelerde oğlunun tedavi sürecinde çok iyi ilerleme kaydettiğini belirten Drotts'un, çocukla kurduğu uygunsuz ilişkiyi gizlediği öne sürüldü. Avukat Burris, terapistin bir yandan aileyi rahatlatırken diğer yandan ilişkiyi saklamak için yalan söylediğini savunarak bu davranışı son derece ağır bir güven ihlali olarak nitelendirdi.

GİZLİ BULUŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Hukuk davasında, terapistin çocuk tutukevinden ayrılıp denetimli serbestliğe geçen gençle de görüşmeye devam ettiği belirtildi. İddialara göre Drotts, çocukla otomobilinde ve San Francisco'daki evinde gizlice buluştu. Çocuğun zaman zaman terapistin evinde geceyi geçirdiği, ilişkinin Kasım 2026'ya kadar sürdüğü ileri sürüldü.

MAHKEMENİN YASAĞINA RAĞMEN GÖRÜŞMEYİ SÜRDÜRMÜŞ

Temmuz ayında çeşitli cinsel suçlamalarla hakkında dava açılan Drotts'un çocukla iletişim kurması mahkeme kararıyla yasaklandı. Ancak terapistin bu karara rağmen görüşmelerini sürdürdüğü ve birkaç kez yeniden gözaltına alındığı belirtildi. Ekim ayı sonunda ise genç terapistin, çocuk aracındayken aşırı hız nedeniyle trafik polisi tarafından durdurulduğu, olayda alkollü araç kullanma şüphesinin de bulunduğu aktarıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sofia Drotts hakkında reşit olmayan biriyle yasa dışı cinsel ilişki, cinsel istismar, çocuk istismarı materyali bulundurma, mahkeme kararını ihlal etme ve alkollü araç kullanma dahil çeşitli suçlamalar bulunuyor. Çarşamba günü hakim karşısına çıkan Drotts, yöneltilen yeni suçlamaları da reddetti. Genç terapistin kefaletsiz tutukluluğu sürerken hem ceza soruşturması hem de çocuğun ailesi adına açılan hukuk davası devam ediyor.