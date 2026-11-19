Kayalıklarda denize atlayan kadını cami görevlisi dalgaların arasından çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ta Uzunmehmet Camisi'nin arkasındaki kayalıklarda yaşanan olayda, bilinmeyen bir nedenle denize atlayan genç kadın, cami güvenlik görevlisi Uğurcan Ö.'nün müdahalesiyle kurtarıldı. Kadının hareketlerinden şüphelenip polise haber veren görevli, ardından kendisi de denize girdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadın hastaneye kaldırıldı.
Zonguldak'ta henüz bilinmeyen bir sebeple denize atlayan kadını, camide görev yapan güvenlik görevlisi kurtardı.
KAYALIKLARA DOĞRU YÜRÜDÜ
Edinilen bilgiye göre olay, Uzunmehmet Camisi'nin arkasında bulunan kayalıklarda yaşandı. S.K. isimli kadın kayalıklara doğru yürümeye başladı. Durumu gören güvenlik görevlisi Uğurcan Ö., kadının hareketlerinden şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi.
DALGALARLA BOĞUŞARAK KIYIYA ÇIKARDI
S.K. isimli genç kadının denize atladığını gören Uğurcan Ö., kadını kurtarmak için denize atladı. Dakikalarca dalgalarla boğuşan Uğurcan Ö., S.K.'yi denizden kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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