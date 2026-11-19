Zonguldak'ta henüz bilinmeyen bir sebeple denize atlayan kadını, camide görev yapan güvenlik görevlisi kurtardı.

KAYALIKLARA DOĞRU YÜRÜDÜ

Edinilen bilgiye göre olay, Uzunmehmet Camisi'nin arkasında bulunan kayalıklarda yaşandı. S.K. isimli kadın kayalıklara doğru yürümeye başladı. Durumu gören güvenlik görevlisi Uğurcan Ö., kadının hareketlerinden şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi.

DALGALARLA BOĞUŞARAK KIYIYA ÇIKARDI

S.K. isimli genç kadının denize atladığını gören Uğurcan Ö., kadını kurtarmak için denize atladı. Dakikalarca dalgalarla boğuşan Uğurcan Ö., S.K.'yi denizden kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.