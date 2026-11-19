CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin net bir mesaj geldi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı için herhangi bir hedefinin bulunmadığını açıkladı.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAYACAK"

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelecekteki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağına ilişkin konuştu. CHP Sözcüsü Sarı, Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki tutumunun açık olduğunu belirterek yeniden cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyledi. CHP Sözcüsü Sarı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sayın genel başkanın cumhurbaşkanlığı için iradesi net. Cumhurbaşkanı adayı olmayacak, zaten ilan etti. Siyaseten böyle bir hedefi yok."