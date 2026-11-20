Ünlü sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli ile kızı Derin Talu, bu kez lüks mekanlarda değil, İstanbul metrosunda görüntülendi. Anne kızın toplu taşımayla yolculuk yaptığı anlar, Derin Talu'nun Instagram hesabından paylaşıldı. Genç ismin görüntülere eklediği "Londra olsa beğenirsiniz" notu ise dikkat çekti.

ANNE KIZ METRODA YOLCULUK YAPTI

Defne Samyeli ve kızı Derin Talu, İstanbul'da metroya binerek yolculuk yaptı. Günlük kıyafetleri ve güneş gözlükleriyle dikkat çeken ikili, diğer yolcularla birlikte metroda otururken görüntülendi. Derin Talu, annesiyle birlikte geçirdiği bu anları takipçileriyle paylaştı.

"LONDRA OLSA BEĞENİRSİNİZ"

Derin Talu'nun paylaşımında kullandığı ifadeler ise görüntülerin önüne geçti. Genç isim, metro yolculuğuna ait videoya "Ahh İstanbul" yazısını eklerken açıklama kısmında "Londra olsa beğenirsiniz" ifadelerini kullandı.

Talu'nun İstanbul ile Londra'yı karşılaştıran bu sözleri, paylaşımın en dikkat çeken ayrıntısı oldu.

PAYLAŞIMA YORUM YAĞDI

Anne kızın metro yolculuğuna takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Paylaşımın altında kalp emojileriyle destek verenlerin yanı sıra Derin Talu'nun sözlerine esprili yanıtlar yazanlar da oldu.