Hatay'da sağanak nedeniyle göle dönen yolda bir kişi strafordan salla karşıya geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antakya'nın Büyükdalyan Mahallesi'nde sağanak yüzünden yol göle döndü. Bir kişi, yaklaşık 1,5 metrekarelik straforu sal gibi kullanıp tahta sopayla ilerleyerek karşıya geçti; o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
STRAFORDAN SAL YAPTI, YOLUN KARŞISINA GEÇTİ; O ANLAR KAMERADA
Hatay'ın Antakya ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Büyükdalyan Mahallesi'nde göle dönen yolda caddenin karşısına geçmek isteyen bir kişi çevreden bulduğu yaklaşık 1,5 metrekarelik straforu sal olarak kullandı. Straforun üzerine çıkan vatandaş, eline aldığı tahta sopayı da kürek gibi kullanıp, suyun üzerinde hareket ederek yolun karşısına geçti. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Haber: Samim SELÇUK/ HATAY,
Kaynak: DHA
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