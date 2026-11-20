Bağcılar'da, evine hırsız girmesinden endişe ettiği için altın ve parasını yanında taşıyan kişinin kaldırımda unuttuğu çantayı çalan şüpheli yakalandı.

Bağlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 16 Kasım'da, hukuk bürosunda çalışan bir kişi, akşam saatlerinde eşi ve çocuğuyla birlikte aracının bulunduğu yerde kaldırımda bir süre bekledi.

Daha sonra ailesiyle aracına binen kişi, içerisinde altın ve paraların bulunduğu çantayı kaldırımda unutarak bölgeden ayrıldı.

Bir süre sonra olay yerine gelen iki şüpheliden biri, kaldırımdaki çantayı fark edip içini kontrol ettikten sonra alıp götürdü.

Para ve ziynet eşyaları sahibine teslim edildi

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mağdurun şikayeti üzerine açıktan hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma yürüttü.

Saha çalışması yapan ve kamera görüntülerini titizlikle inceleyen ekipler, hırsızlık yapan kişinin M.M. (20) olduğunu belirledi.

Şüpheli, para ve ziynet eşyalarının bulunduğu çantayla evinde yakalandı.

Yapılan incelemede çanta içerisinde 20 bin TL, 5 bin dolar, 500 avro ile altın bileklik, kolye gibi çok sayıda ziynet eşyası olduğu tespit edildi.

Toplam değeri yaklaşık 1 milyon 250 bin TL olan para ve ziynet eşyalarının tamamı mağdur kişiye eksiksiz olarak teslim edildi.

Yabancı uyruklu olduğu belirlenen M.M. emniyetteki ve adliyedeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.