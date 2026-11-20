Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığın 2027 yılı bütçesinin sunumunun ardından milletvekillerinin eleştirilerini ve sorularını yanıtladı.

Fidan, milletvekillerinin konuşmalarının samimiyetine dikkati çekerek yapılan işlerin takdir edilmesi, eleştirilmesi ve bunlara yapıcı öneriler getirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. Milletvekillerinin farklı alanlarda sorular yönelttiğini, bu soruların Bakanlığın çalıştığı ihtisas ve coğrafya alanlarını da içerdiğini söyleyen Fidan, gün içerisinde yaklaşık 1000 soru yöneltildiğini, tüm soruları cevaplamak için yeterli zaman olmadığını ve bu soruların yazılı yanıtlanacağını ifade etti.

Dış politikaya ilişkin sorulara değinen Fidan, şunları kaydetti: "Takdir edersiniz ki, ben görevde olan Dışişleri Bakanı'yım. Hepimiz adına bu ülkenin dış politikasını temsil ediyorum, koordine ediyorum, yönetiyorum arkadaşlarımla beraber. Bunu yaparken de en önemli husus, söylediklerimizden ziyade kamuoyuna yansımayanların olduğudur. Burada tabii metot olarak ben sadece sizleri bilgilendirmiyorum, bütün dünya kamuoyunu bilgilendiriyorum. Yani böyle bir tezatla aslında hareket ediyoruz. Sizleri sadece bilgilendirdiğimiz bir ortamda, sorduğunuz soruların hepsi istisnasız çok büyük bir samimiyetle, büyük bir açıklıkla cevap verilip tartışılması gereken konular."

Fidan, ayarlanması durumunda uygun bir ortamda milletvekilleriyle görüşmeye, tartışmaya ve onları bilgilendirmeye her zaman hazır olduklarını dile getirdi.

"DIŞİŞLERİ GÜÇLENDİRME VAKFININ GELİRLERİ FONLARDA DEĞİLDİR"

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfının elde ettiği gelirlere ve bunun son dönemlerde gündeme gelen fon soruşturmasıyla ilişkisine yönelik bir soruyu Fidan, "Dışişleri Güçlendirme Vakfının gelirleri fonlarda değildir. Bankalardadır, kamu bankalarındadır. Döviz ve yerli hesabında olmaktadır." diye yanıtladı.

Fidan, Dışişleri mensuplarının ve personelinin kendi aralarında kurduğu vakfa işaret ederek "Oradaki gelirleri de ben her ihtimale karşı istedim arkadaşlardan. Oradaki hiçbir gelir de fonlara yatırılmış değil. Onları ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

KADIN DİPLOMATLARIN ARTAN SAYISI

Kadın diplomatların atanmasına yönelik yoruma cevaben Fidan, şunları ifade etti: "Ben görevdeyken ilk defa belli kritik yerlere kadın diplomatlarımızı atadık. Bunların arasında Avrupa Birliği, Roma var, Cenevre var, Kiev var. Kiev çok önemli biliyorsunuz, harp bölgesi, orada gerçekten hakkını verebilecek bir kadın arkadaşımızı görmek... Avrupa Konseyine gönderdik kadın arkadaşımızı, o var. Madrid'de var. Buradaki arkadaşlar gerçekten canla başla çalışıyorlar. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Benim yönetim anlayışımda, cinsiyete kör bir yönetim anlayışı olması gerekiyor. Burada yeteneğin, meritokrasinin esas alınması gerekiyor."

Fidan, önemli olanın kişinin cinsiyetinden ziyade görevinin hakkını vermesi ve yeterliliği olması olduğunu belirterek "Biz buralarda, esas itibarıyla bir bürokratik zümreyi veya bir cinsiyeti, herhangi bir pozisyonu ilerletmek için bulunmuyoruz. Bunlar kamuya ait, devletle ilişkili görevler. Kim bu yükü iyi taşıyacaksa benim görevim ona vermek ve gerçekten şanslıyız ki aşağıdan gelen, çok iyi yetişmiş kadın diplomatlarımız var." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin 270'e yakın misyonu olduğunu, bunların 100'den fazlasının başkonsolosluk düzeyinde, geri kalanının büyükelçilik daimi temsilciliği seviyesinde olduğunu kaydeden Fidan, dünyanın çeşitli yerlerinde, çok farklı konularda ve coğrafyalarda, iklimlerde, kültürlerde, çalışma şartlarında bulunan diplomatların, ticaret, kültür, konsolosluk, çatışma, siyaset dahil her türlü konuyu taşıdıklarını, koordine ettiklerini ve planladıklarını anlattı.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞANSI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GÜÇLÜ LİDERLİĞİ"

Türkiye'nin en büyük şansının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği olduğuna dikkati çeken Fidan, "Bütün dünya belli bir belirsizliği yaşarken bizim gerçekten antrenmanlı bir şekilde bütün krizleri yönetiyor olmamız, aynı zamanda etrafımıza bir olağanüstülük varken içeride vatandaşımıza bu olağanüstülüğü yansıtmamamız veya minimum düzeyde yansıması önemli. Bunun ekonomik, güvenlik, siyasi tarafları var. Bunları biz yansıtmadan yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Tabii bu, çok büyük bir beceri gerekiyor. Çok katmanlı, çok boyutlu bir yaklaşım gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Zaman zaman neden barışçı politika değil, güvenlikçi politika izlediklerine dair sorular aldığını dile getiren Fidan, Türkiye'nin Kafkasya, Karadeniz ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanması ve çatışmaların sona erdirilmesi için aktif çaba gösterdiğini, bölgesindeki güçlü konumuna rağmen barışçıl politikalar izlediğini vurguladı.

Hakan Fidan, Türkiye'nin barış çağrılarının uluslararası alanda karşılık bulmasında, sahip olduğu gücü başkalarına zarar vermek yerine daha kalıcı ve insani çözümler üretmek için kullanmasının etkili olduğunu söyledi.

"MEKKE İTTİFAKI" SORUSUNA YANIT: BİRBİRİMİZE O KADAR ARTIK SALDIRMAYACAĞIZ Kİ, SALDIRMA OLURSA BAŞKASINA SALDIRACAĞIZ

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin "Neden savunma ittifakı yerine saldırmazlık anlaşması imzalanmadı?" şeklindeki soruya Fidan, "Aslında herkes aynı şeyi istiyor da metodoloji farklı. Tabii biraz güvenlik bilimlerine girdiğiniz zaman, güvenlik ittifakı kuran insanlar başkalarına karşı kurmazlar. Kurulan ittifakın ikinci amacıdır saldırana karşı cevap vermek. Birinci amacı 'birbirimize karşı artık biz tehdit değiliz' demektir. 'Non-aggression'ı garanti altına almaktır, mühürle bağlamaktır. Biz birbirimize o kadar artık saldırmayacağız ki, saldırma olursa başkasına saldıracağız." diye konuştu.

Avrupa'da bir güvenlik mimarisi olduğunu ve bunun yıllar boyunca NATO'nun varlığıyla ayakta durduğunu kaydeden Fidan, "Şu anda Türkiye NATO'nun önemli bir ülkesi fakat NATO'nun Avrupa'daki ortaya koyduğu güvenlik mimarisi, bizim farklı stratejik havzalarda da uzantımız olduğu için, Orta Doğu'daki güvenliğimizi sağlamadı." değerlendirmesini yaptı.

Fidan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na taraf ülkelerin başka ülkeleri de ittifaka katma konusunda irade gösterdiklerini söyledi.

"BU GÜVENLİK İTTİFAKI BAŞKASINA SALDIRMAK İÇİN DEĞİL"

Osmanlı Devleti'nden sonra tarihte ilk defa, ulus devletlerin ortaya çıktığı dönemde, bölge ülkelerinin bir araya gelerek bir güvenlik ittifakı kurduğuna dikkati çeken Fidan, "Bu güvenlik ittifakı başkasına saldırmak için değil. Üstüne eğer siyasi istikrar, ekonomik kalkınma, refah ve devamlılık bina etmek istiyorsanız güvenlikle başlamanız gerekiyor." dedi.

Avrupa'da da her şeyin güvenlikle başladığını, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ABD'nin getirdiği güvenlik şemsiyesi altında ekonomik ve siyasi birliği kurduklarını anlatan Fidan, "Amerika şimdi 'ben bu rolümden çekiliyorum' dediği zaman, 'Avrupa Birliği ve Avrupa güvenliği tekrar Avrupa mimarisi nasıl olacak' diye tartışmaya başladı." ifadesini kullandı.

Fidan, 1950'li ve 1960'lı yıllarda kurulan bir önceki güvenlik mimarisine Türkiye'nin çeşitli durumları değerlendirerek dahil olmaya karar verdiğini belirterek şunları kaydetti: "Şimdi o güvenlik mimarisini oluşturan şartlar ortadan kalkıyor. Avrupa'da yeni bir güvenlik mimarisi çıkıyor. Biz bunun tartışmasına aktif olarak katılıyoruz, önermelerimizi yapıyoruz ve yeni ortaya çıkacak muhtemel güvenlik mimarisinde Türkiye'nin ve ait olduğumuz Avrupa ve Balkan bölgesinin istikrarını koruyacak en iyi çözüm neyse onun olması için de elimizden geleni yapıyoruz. Tıpkı Kafkaslar'da yapmaya çalıştığımız yeni istikrar düzeni gibi, tıpkı Orta Doğu gibi. Orta Doğu daha zor, daha problemli bir alan ama yapılması gereken, sorumluluk üstlenilmesi gereken bir alan."

"HERKESİN KENDİ SORUNUNU ÇÖZMESİ VE GEREKENİ YAPMASI GEREKİYOR"

Fidan, ülkelerin artık bire bir menfaat üzerinde çalışmak istediklerine dikkati çekerek "Dolayısıyla bölgedeki ülkelerin artık ister Avrupa'da olsun ister Balkanlar'da olsun ister Kafkaslar'da ister Afrika Boynuzu'nda, herkesin kendi sorununu çözmesi ve bu noktada gerekeni yapması gerekiyor. Türkiye de bu konuda elinden geleni yapmaya hazır." diye konuştu.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki taahhütlere ilişkin Fidan, "Türkiye'de güç kullanımının mevzuatı bellidir. Meclisin buradaki etkisi bellidir. Ordu bir yere gideceği zaman görevi, süresi ve gideceği yer belli olur." ifadesini kullandı.

Fidan, onayın TBMM'ye ait bir karar olduğuna işaret ederek "Onay verildiği zaman gider, verilmediği zaman gitmez ama Mekke Savunma İttifakı da bunun hazırlığını yapan, çalışmalarını yapan bir yerdir. Birbirimizle güvenlik dayanışması içerisinde olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

“VİZE SERBESTLİĞİ KONUSUNDA NİHAİ TASLAK ÇALIŞMALARINI BİTİRME AŞAMASINA GELDİK”

Vize konusuna da değinen Fidan, "Vizeye başvuru sayısı ile kabul oranına baktığınız zaman 2023, 2024, 2025 rakamlarında, bizim yüzde 85,4'lük bir Schengen vizesi kabul oranımız var. Yani her 100 başvurudan 85'i kabul ediliyor, 85,4'ü. Yaklaşık 15 tanesi de kabul edilmiyor." dedi.

Vize başvurularında sıkıntıların yaşandığını, bunun düzeltilmeye çalışıldığını söyleyen Fidan, Türkiye'de vizeye başvuran kişi sayısının da sürekli arttığını belirtti.

Fidan, vatandaşların seyahat etmek, iş yapmak, eğitim almak istediği gerekçesiyle başvurduğunu aktararak, bunun önemli olduğunun altını çizdi.

Genellikle Türk vatandaşlarının Avrupa ülkelerine seyahat etmeyi tercih ettiğini söyleyen Fidan, "Avrupa'da vize konusunda, göç konusunda inanılmaz bir tartışma var. Bütün partiler, aşırı sağ partiler iktidara gelmesin diye şu anda göç konusunda bir rekabete girmiş durumdalar. Bundan vize için başvuranlar da etkileniyor." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Fidan, "Bu konudaki nihai çözüm esas itibarıyla vize serbestliği anlaşmasını hayata geçirmektir. Bu konuda bizim sürdürdüğümüz çalışmada bu 6 eksik kalan konunun kabul etmesiyle ilgili nihai taslak çalışmaları bitirme aşamasına geldik. İnşallah bütçeden sonra bu önünüze gelecek." diye konuştu.

"SİLAHLI GRUPLARA KARŞI KAMU DÜZENİNİN KORUNMASINDA BİZİM DESTEĞİMİZ OLUYOR"

Türk misyonlarının Suriye, Irak, İran, Somali, Sudan ve Kafkaslar gibi yerlerde askeri, siyasi, politik ağırlıklı görev yaptığını belirten Fidan, bu bölgelerde bu konulara yoğunlaşıldığını anlattı.

Fidan, "Latin Amerika, Asya Pasifik, Afrika'nın tamamı, buralardaki misyonlarımızın bir numaralı niyeti ticari kapasitemizi artırmak, yumuşak güç faaliyetlerini ilan etmek, bunun için de kültür faaliyetleri, teknolojik eğitim buna ağırlık vermek dolayısıyla inanılmaz bir ticari faaliyet var." dedi.

Dışişleri Bakanlığının bütçesine rağmen ülke ekonomisine katkısına değinen Fidan, şunları kaydetti: "Bazı ülkelerde, ufak güvenlik sorunu var. Bir terör örgütü, başıbozuk bir silahlı durum oradaki bütün istikrarı bozabiliyor. Kendi kapasiteniz çok büyük… Siz oraya belli bir miktar yardım yaptığınız zaman istihbari yardım, teknik malzeme yardımı gibi daha regüle, daha istikrarlı, ekonomisini, insanların hayatını daha iyi hale getirecek bir noktaya gelebiliyorsunuz. O türden dokunuşlarımız oluyor. Bu bizim askeri yayılmacılığımız manasına gelmiyor. O ülkedeki, diyelim Nijerya olsun, silahlı gruplara karşı kamu düzeninin korunmasında bizim desteğimiz oluyor."

Fidan'ın milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlamasının ardından Komisyonda, Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumunun 2027 yılı bütçeleri kabul edildi.