ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir mahkûm, minimum güvenlikli cezaevinden yürüyerek çıkarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan kaçışın ardından polis geniş çaplı arama başlatırken, ölümle sonuçlanan trafik kazası ve aile içi şiddet suçlarından hüküm giyen 39 yaşındaki Mario A. Hernandez'in yakalanması için halktan yardım istendi.

CEZAEVİNDEN ÇIKIŞI KAMERAYA YANSIDI

Olay, Wisconsin eyaletinin Oshkosh kentindeki Winnebago Correctional Center'da yaşandı. Polis açıklamasına göre 16 Kasım Pazartesi günü saat 19.17'de cezaevinden çıkan Mario A. Hernandez'in kaçtığı, yaklaşık 80 dakika sonra yetkililere bildirildi.

Minimum güvenlikli bir tesis olan cezaevinden yürüyerek ayrıldığı belirlenen Hernandez'in çıkış anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

BERE, YEŞİL MONT VE KOYU RENKLİ PANTOLONLA KAYIPLARA KARIŞTI

39 yaşındaki Hernandez'in kaçtığı sırada açık gri renkli bere, yeşil fermuarlı mont, koyu renkli kot pantolon ve koyu renk ayakkabı giydiği bildirildi.

Yaklaşık 1,78 metre boyunda ve 75 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen firarinin Milwaukee, Appleton ve Hartland bölgeleriyle bağlantısı bulunduğu kaydedildi.

ÖLÜMLÜ KAZA VE AİLE İÇİ ŞİDDET SUÇLARINDAN HÜKÜM GİYMİŞTİ

Polis açıklamasında Hernandez'in ölümle sonuçlanan bir trafik kazasının ardından olay yerinden kaçma, mağduru tehdit etme ve aile içi şiddet kapsamında boğma ve nefessiz bırakma suçlarından hüküm giydiği belirtildi.

Yetkililer, firarinin nerede olduğuna ilişkin bilgi sahibi olanların Oshkosh Polis Departmanı ile iletişime geçmesini istedi.

Hernandez'in yakalanmasına yönelik arama çalışmaları sürüyor.