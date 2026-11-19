Tayland'ın turizm ve eğlence kenti Pattaya'da bir turiste ait 2 bin dolar ve 7 bin baht (yaklaşık 110 bin TL) değerindeki parayı çalan şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla 2 saat içinde yakalandı.

Tayland'ın turizm kenti Pattaya'da turist Serkan V., hırsızlık kurbanı oldu. Kaldığı apartman dairesine davet ettiği kişinin parasını alarak kaçtığını bildiren turist, polise şikayette bulundu. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, 19 yaşındaki şüphelinin kimliğini tespit etti. Güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesi doğrultusunda şüpheli ihbarın ardından 2 saat içinde yakalandı. Şüphelinin Pattaya'da kaldığı daireye düzenlenen operasyonda, turiste ait 2 bin dolar ve 7 bin baht (yaklaşık 110 bin TL) nakit para ele geçirildi.

Şüphelinin çaldığı paranın bir kısmını Pattaya'daki bir döviz bürosunda bozdurduktan sonra dairesine döndüğü tespit edildi. Emniyete götürülen şüphelinin hırsızlık olayını itiraf ettiği belirtildi. Ele geçirilen paranın tamamının sahibine teslim edildi.