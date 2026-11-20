İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ek ifadesi alınan Emre Tezmen'e, Tera grubunun satın almak istediği ancak devralamadığı İMECE adlı tasarruf finansman şirketinin satış süreci soruldu. Tezmen, şirketin sahipleriyle satın alma konusunda anlaşmaya vardıklarını, ancak sürecin Şahap Kavcıoğlu'nun tutum değiştirmesi üzerine farklı şekilde sonuçlandığını ileri sürdü.

"ÖNCE ANLAŞMAMIZI İSTEDİ, SONRA BAŞKASINA ALDIRDI"

Şirketin satın alınması konusunda Kavcıoğlu'nun yönlendirmede bulunduğunu iddia eden Tezmen, savcılık ifadesinde şu sözleri kullandı:

"Bu şirketi almak için biz şirketin sahibi ile kendi aramızda bir mutabakata varmıştık. Şahap Kavcıoğlu, sahipleri ile benim anlaşmamı söylemişti, biz anlaşma sağladık. Daha sonra Şahap Kavcıoğlu düşüncesinden vazgeçip başkasına aldırdı."

"SATIŞTAN ELDEN PARA ALMIŞ OLABİLİR"

Tezmen, İMECE'nin başka bir alıcıya yönlendirilmesinin arkasında Kavcıoğlu'nun maddi çıkarının bulunabileceğini öne sürdü. Tezmen, "Muhtemelen bu satış işleminden kendisinin elden almayı planladığı bir miktar vardır, onu yüksek bir şekilde almıştır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Tezmen'in açıklamaları, fon soruşturmasında İMECE'nin satış sürecini de gündeme taşırken, söz konusu iddiaların doğruluğuna ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı bulunup bulunmadığına dair bilgi paylaşılmadı.