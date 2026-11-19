(TBMM) - YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, borsadaki fon krizine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, KİLER Holding ve Bulls bağlantılı hisse işlemlerine ilişkin hazırladıkları dosyayı açıkladı. Kiler kardeşlerin hisselerini yüksek fiyattan sattıktan sonra fiyatların düşmesiyle daha büyük bir hisse paketini geri aldıklarını öne süren Özlale, bu işlemler sonucunda kardeşlerin hem yaklaşık 70 milyon ilave hisseye sahip olduğunu hem 3 milyar liradan fazla nakit elde ettiğini belirtti. Tasfiye sürecinde Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirilen hisse devirlerini de gündeme getiren Özlale, SPK ve ekonomi yönetimine işlemlerin incelenmesi çağrısında bulundu.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, TBMM'de borsadaki fon krizine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına, fon mağdurlarının bu sabah SPK önünde yaptığı eylemi hatırlatarak başlayan Özlale, şunları kaydetti:

"Kendileri söylememi rica ettiler. Sayın Cumhurbaşkanı, yanlış bilgilendiriliyorsunuz. Değil yüzde 80, yatırdığı paranın yüzde 8'ini bile alamıyor mağdurların hemen hemen hepsi. O mağdurların hepsinin şikayeti var, 'Hiçbir AK Parti milletvekiline ulaşılamıyor' diye. Ben dün bizzat Plan Bütçe Komisyonu'nda AK Parti vekillerine, 'Gelin, beraber gidelim' dedim. Hiçbir tanesi gelmediler. Bu fon mağdurları vekillere ulaşamıyorlar, devlet yetkililerine ulaşamıyorlar, hiç kimseye ulaşamıyorlar ve diyorlar ki 'Sayın Cumhurbaşkanı'nı yanlış yönlendiriyorlar.'

"BANA BİR ŞEY OLMAZ DOSYAYI"

Bugünkü dosyamızın adı KİLER ya da 'Bana Bir Şey Olmaz' dosyası. KİLER Holding ile ilgili oldukça şüpheli işlemler ilk defa benim tarafımdan dile getirilmedi. Grup Başkanvekilimiz Sayın Gökhan Günaydın, Grup Başkanvekilimiz Sayın Ali Mahir Başarır, KİLER Holding'deki şüpheli işlemler üzerinden birçok defa açıklamalar yaptı. Bugün sizlere 140 sayfalık bir doküman sunacağız. Ve bu 140 sayfalık dokümanın sonunda hiçbir şüpheye mahal olmadan sorularımızın sadece benim değil, YENİ Parti milletvekillerimizin, grup başkanvekillerimizin sorularının son derece yerinde olduğunu ve şüphelerin son derece gerçek olduğunu paylaşacağız. Kiler ailesi kendi şirketinin hisselerini yüksek fiyattan satmış. Fiyat çökünce de dönüp bunların fiyatını yaklaşık üçte birine daha büyük bir hisse paketi toplamışlar. Yani daha fazla hisse ceplerinde kalmış. Ceplerine aynı zamanda 3 milyar 53 milyon lira da nakit girmiş.

"HİSSELER, İKİ GÜN ÖNCE APAR TOPAR KURULMUŞ ÖZEL BİR FONA SATILIYOR"

12 Eylül 2025, yani bundan yaklaşık 14 ay önce, KİLER Holding'in sahipleri Nahit Kiler, Ümit Kiler ve Vahit Kiler aynı gün, 67 liradan kendi hisselerini satıyorlar. Vahit Kiler herhangi bir isim değil. 22, 23, 24 ve 27'nci dönem milletvekilliği yapmış, AK Parti'nin sevilen, sayılan önemli isimlerinden bir tanesi. Her biri 32 milyon 500 bin pay satıyor. Toplam 97 milyon 500 bin pay. Satışa kim aracılık ediyor? Fon vurgunun tam ortasındaki Bulls Yatırım. Sadece bir günde üç kardeş bu satış bedelinden tam 6 milyar 532 milyon 500 bin lirayı kazanıyorlar. Bu hisseleri sattıkları zaman bu hisseleri kim alıyor? Bu hisselerin üçte ikisini, tam 65 milyon payı, satıştan sadece iki gün önce apar topar kurulmuş, vatandaşın kapısından bile giremediği, içinde sadece üç kişinin olduğu özel bir fon. Yani Bulls Portföy'ün BLA fonu alıyor. KİLER Holding bu hisseleri satarken bunu halka, emekliye, memura, çiftçiye, küçük yatırımcıya satmıyor. Daha bu satıştan iki gün önce, 150 milyon lirayla kurulmuş, içinde üç kişi olan Bulls'un BLA fonuna satıyor. Kalan üçte birini de yine vatandaşa kapalı olan ATA Portföy'ün Barbaros fonu devralıyor. Yani satış günü kamuya açıklanmayan ama yıl sonundaki bağımsız denetim raporlarından gördüğümüz bu.

"KİLER AİLESİ 6 BUÇUK MİLYAR LİRA KAZANIYOR"

Dolayısıyla Kiler ailesi 6 buçuk milyar parayı kazanıyorlar ama bu hisseleri direkt olarak bu kapalı fonlara aktarıyorlar. Başlangıçta sadece 150 milyon lirası olan bu BLA fonu, o hisseler için çok kısa bir süre içerisinde vadeli takasla yani borç olarak tam 4 milyar 355 milyon liralık hisseyi üzerine geçiriyor. Yani iki gün önce 150 milyon lirayla kurulan BLA fonu iki gün sonra bu KİLER hisseleri için 4 buçuk milyar lirayı üzerine geçiriyor. Alım bedeli fonun başlangıçtaki büyüklüğünün 29 katıydı. 150 milyon lirayla kurulan bir fon, 29 kat bir büyüklüğü iki gün içerisinde vadeli takasla alıyor. İlk üç gününde fonun birim fiyatı 1 liradan yaklaşık 5 lira 38 kuruşa çıkıyor. Yani yüzde 438 fırlıyor. Bir günde bu fon yüzde 438 değer kazanıyor. Ölümsüzlüğün sırrını bulsanız bir günde yüzde 438 değer kazanmaz. Ama her ne hikmetse bu hisse devrinden iki gün önce apar topar kurulmuş bir fon 4 milyar 355 bin liralık hisseyi vadeli takasla alıyor ve bir iş gününde tam yüzde 438 kar elde ediyorlar.

"İKİ GÜN ÖNCE KURULMUŞ BİR FON, 4 MİLYAR 355 BİN LİRAYI NASIL BULDU"

Şimdi buradan soruyoruz: O yeni fon paylarını kim aldı? Üç kişiyle, 150 milyon lirayla kurulan bu fon 4 milyar 355 milyon liralık hisse alımını kimin parasıyla finanse etti? İki gün önce apar topar kurulmuş bir fon, 4 milyar 355 bin lirayı nasıl buldu? Bu KİLER Holding'in hoşuna gidiyor. Satıştan sadece altı gün sonra. Bu sefer başka bir şey oluyor. KİLER Holding'in bir iştiraki var: Ekol Gayrimenkul Menkul Yatırım Ortaklığı'nı da halka arz etmeye karar veriyorlar. Bilin bakalım buradaki halka arz işini kim üstleniyor? Bulls Yatırım üstleniyor. Satış günü hem aracı kurum Bulls, hem alıcı fonu yöneten Bulls Portföy. Yani ikisinin de sahibi aynı. Sağ cep satıyor, sol cep alıyor. Halka arzı yapan da Bulls, alan da Bulls. Bunun takdirini tabii ki sizlere ve şu ana kadar bu konuda hiçbir iş yapmayan SPK yönetimine bırakıyorum.

"MSCI UYANIYOR"

Sonra ikinci perde açılıyor. Milyonlarca hisse, bu kapalı kutularda toplanınca hisse miktarı daralıyor, 67 liraya satılan KİLER hissesi, sadece birkaç ayda 658 liraya fırlıyor. O kapalı kutunun yani fonun kağıt üstündeki büyüklüğü de 40 milyar lirayı aşıyor. Vatandaş da bu paraya bakıyor, 'Burada demek ki karlı bir şeyler oluyor' diyor. Daha sonra hepimizin bildiği bizim aylardır uyardığımız bu kapalı fon halka açılıyor. Halk buraya akın ediyor, ondan sonrasında kar edenler çıkmaya başlıyorlar. Peki bu döngü nereye kadar sürüyor? Geçen sene kasımdan itibaren sadece ben değil, bu işle ilgilenen birçok milletvekili hem hisse senedi piyasasında hem aynı zamanda fonlarda böyle bir düzenekten dolayı devletin kurumlarını uyarmıştık ve hiçbir şey yapılmadığına dair defalarca şikayette bulunmuştuk. KİLER Holding'in Bulls ile beraber yaptığı bu şüpheli işlemlere kim uyanıyor? MSCI uyanıyor. MSCI çıkıyor, bu hisselerin ne kadarının gerçekte piyasaya ulaştığına bakıyor ve 24 Şubat'ta KİLER'in üst endeks segmentine geçişini iptal ediyor. Dolayısıyla biz devlet kurumlarını uyarıyoruz. Sayın Şimşek, SPK, Borsa İstanbul, bu konuda kimin yetkisi varsa kimse bizi dinlemezken yurt dışındaki MSCI buna uyanıyor. 13 Mayıs'ta ise serbest fonlarda tutulan payları fiili dolaşım hesabına katmayarak KİLER'i Global Small Cap endeksinden çıkartıyor. Yani diyor ki 'Ben burada yeterince şüphe gördüm.'

"KİLER KARDEŞLER KAZANIYOR, ZARAR VATANDAŞIN ORTAĞI OLDUĞU ŞİRKETİN BİLANÇOSUNA YAZILIYOR"

Hisse fiyatı tepetaklak oluyor. 10 lira 66 kuruşa kadar çakılıyor. O 40 milyarlık fon, bilgi notundaki kayıtlara göre yüzde 99,99 değer kaybı ve sıfır yatırımcıyla kapanıyor. Ondan sonra bizi bunları uyardığımız için, bunları halka anlattığımız için mahkemeye veriyorlar. Hakkımızda tazminat davası açıyorlar. Ama insanın gerçekten vicdanını asıl yaralayan tablo, şirketin kendi kasasında yaşanıyor. Kiler kardeşler kendi şahsi hisselerini satıp 6 buçuk milyar lira nakit elde ederken küçük yatırımcının ortağı olduğu halka açık KİLER Holding'de parasını hisse ağırlıklı fonlarda tutuyor. Şirket ilk altı ayda bu fonlardan 2 milyar lira zarar yazmıştı. Dokuz ayda zarar 2 milyar 612 milyon 610 bin liraya çıkıyor. Ve gördüğümüz şey şu: Bilançoda hisse ağırlıklı fonların bakiyesi 3,7 milyar 545 bin liraya kadar düşüyor. Nakit ve nakit benzerleri 4 milyar 340 milyondan 1 milyar liraya iniyor. Dolayısıyla burada şahsi pay satışlarından gelen para, ortakların hesabına giriyor. Kiler kardeşler kazanıyor. Fon zararı ise küçük yatırımcının ortağı olduğu şirketin bilançosuna yazılıyor. Yani kar özelleştiriliyor. Kar Kilerleştiriliyor. Zarar kamusallaştırılıyor.

"KİLER KARDEŞLER FİYAT ÇÖKÜNCE PAYLARI TOPLAMAYA BAŞLIYOR"

KİLER Holding yönetimine soruyorum: Zarar yazdığınız fonların içerisindeki KİLER Holding'in kendi hisselerini taşıyan bu fonlar var mıydı? Varsa hangi fonda, hangi tarihte ne kadar para koydunuz? Bu sorular cevaplarını bekliyor. Asıl dikkat çekici işlemler daha sonra yaşanıyor. Hisselerini 67 liradan satan Kiler kardeşler fiyat çökünce dönüyorlar, payları teker teker toplamaya başlıyorlar. İşte ilk satışta alıcı olan fonların ikisi de bu işlemlerde yeniden karşımıza çıkıyor. 16 Eylül 2026, ATA Portföy'ün Barbaros fonunun 32 milyon 500 binlik pay çapraz işleminde üç ortak bölünme öncesi 52 lira 25 kuruştan toplam 17 milyon 400 bin pay alıyor. Öyle bir al ver düzeni ki bu 9 Ekim'de yani bundan yaklaşık bir ay önce, Tacirler Portföy'ün TGB fonu 45 milyon 409 bin 950 adet hisse satıyor. Aynı gün üç kardeş tek bir adet hisse bile şaşmadan 45 milyon 409 bin 950 adet hisseyi 14 lira 24 kuruştan alıyor.

ZİRAAT BANKASI'NA SORDU

16 Ekim günü maalesef zirve yaşanıyor. Tasfiyesi kamu bankasına, yani Ziraat Bankası'na devredilmiş olan o batık Bulls fonunun kayıtlarından 115 milyon 600 bin KİLER hissesi çıkıyor. 116 milyon 599 bin 84 payı Kiler kardeşler alıyor. Ve sadece dışarıda 916 tane pay bırakıyorlar, sağ olsunlar. Ziraat'ten bunu alırlarken hangi fiyatla alıyor? Önceki günün kapanış fiyatı 10 lira 66 kuruş. Hisse o gün borsada 11 lira 72 kuruştan kapanıyor. Bunlar 10 lira 66 kuruştan alıyorlar ve burada borsada gün boyu el değiştiren KİLER hissesi 51 milyon 750 bin adetken borsa dışında üç ortağa geçen paket bunun iki katından fazla oluyor. Yani Ziraat'ten bu hisseleri geri alırken de piyasa o andaki işlem gören fiyattan değil daha düşük bir fiyattan alıyorlar. Bu fiyatı kim belirledi? Başka alıcılardan teklif istendi mi? Bu büyüklükteki bir paket için hangi değerlemeyi yaptınız?

"CEPLERİNE 3 MİLYAR LİRA PARA GİRİYOR"

Bu KİLER Holding'le ilintili değil, aynı günlerde grubun gayrimenkul ve turizm şirketlerinde de benzer işlemler görüyoruz. Bu üç kardeş, 21 ve 23 Ekim'de toplam yaklaşık 46 milyon 700 bin KİLER GYO payı alıyor. TUREX'te ise geçen yıl 10 lira seviyesinden satılan paylar 5 liraya geri toplanıyor. Yani Kiler kardeşler geçen yıl ellerindeki hisse paketini 6 buçuk milyar liraya satıyorlar. Fiyat yüzde 97 çöküyor. Bu sonbaharda çok daha büyük bir hisse paketini bunun yarı fiyatına alıyorlar. 3 milyar ceplerine giriyor. Daha da fazla hisse tekrardan kendi kasalarına geliyor. Geri alımların ortalaması 14 lira 22 kuruş. Sonuçta şirkette hisselerin yaklaşık 69 milyon 904 bin adet KİLER Holding'e artı yazıyor. Ceplerine de 3 milyardan daha fazla para giriyor.

"AÇIKLAMALARININ TAM TERSİ İŞLEMLER GÖRÜYORUZ"

Peki bütün bunlar olurken, KİLER Holding nasıl bir açıklama yapıyor? 23 Ekim saat 18.23'te KİLER Holding çıkıp millete şunu söylüyor: 'Tarafımızca tek bir lot dahi hisse alım veya satımı gerçekleştirilmemiştir.' Bu açıklamadan 11 dakika 51 saniye sonra -bütün kayıtlar orada, 144 sayfalık belgemiz var- saat 18.34'te aynı KİLER Holding o gün 107 bin adet hisseyi geri aldığını bildiriyor. Üstelik ekim ayında şirketin kendi geri alımları 3 milyon 789 bin paya ulaşıyor. Yani bir yandan böyle bir açıklama yapıyorlar. Diğer taraftan da belgelere baktığımız zaman, kamu aydınlatma platformuna baktığımız zaman bu açıklamanın tam tersi işlemler görüyoruz. Bağlı şirket KİLER Tekstil Enerji 19 Ekim'de tek günde 3 milyon 245 bin KİLER Holding payı alıyor. Yani sadece KİLER Holding almıyor, KİLER Holding'e bağlı iştirakler de bunu alıyor. Üç ortağın yaklaşık 244 milyon 594 bin paylık alımları da ayrı bildirimlerde kayıtlı.

"13'ÜNCÜ MADDEDEKİ DOKUNULMAZLIK ZIRHINA BU YÜZDEN KARŞI ÇIKTIK"

O yüzden şimdi Kiler kardeşlere soruyorum: 'Tarafımızca tek bir hisse alımı yapılmamıştır' derken neyi kastediyorsunuz? Hangi işlemi, hangi dönemi anlatıyorsunuz? SPK, 11 dakika arayla yaptığınız bu iki açıklamayı yan yana koyduğunda şirketlere bu soruyu sordu mu? Ziraat bunu, bu tasfiyeyi gerçekten adil bir şekilde gerçekleştiriyor mu? Fon vurgunuyla ilgili 7596 sayılı kanunun üçüncü maddesi diyordu ki 'Tasfiyedeki varlıklar için mümkün olan en yüksek ekonomik değer...' Ziraat'e soruyoruz: 116,6 milyon hisseyi neden borsada açıkça satmadınız? Ve önceki günün kapanış fiyatından eski sahiplerine neden devrettiniz? Dün çünkü Sanayi Komisyonu'na 13'üncü madde olarak bir madde getirdiler. Ve o maddede diyordu ki '17 Eylül'den sonra yapılacak olan tasfiye işlemlerinde sorumlu kişiler, yaptıkları işlemlerden dolayı sorumlu tutulamazlar.' Bir dokunulmazlık zırhı getiriyordu. Ve biz de buna dün komisyondaki milletvekili arkadaşlarımız şiddetle karşı çıktık. Alın işte karşı çıkmamızın çok haklı bir gerekçesi var burada. Zaten yeterince zarar gören fon mağdurlarına para aktaracakken sen neden bu hisseleri borsada satmak yerine, KİLER Holding'e o günkü borsa fiyatının daha altında bir fiyata sattın? Biliyoruz ki bu dosya ilk ve tek olmayacak. Bundan sonra tasfiyedeki fonların değerlendirilmesinde, hisse senetlerinin kime satılmasının birebir takipçisi olacağız. Soruyoruz: 16 Ekim günü Ziraat Bankası tasfiyesindeki 116,6 milyon hisse kimin onayıyla, hangi değerlemeye dayanarak 10 lira 66 kuruştan eski sahiplerine devredildi? Neden daha yüksek fiyata satmak varken bunu daha düşük fiyata KİLER Holding'e sattınız? 12 Eylül 2025'de hisseleri alan fonların içindeki para kimin parasıydı? Halka açık KİLER Holding'in 2,61 milyar lira zarar yazdığı fonların arasında kendi hisselerini taşıyan bu fonlar var mıydı? SPK yaklaşık 12 dakika arayla yayınlanan iki tane kap bildirimini inceledi mi? SPK bununla ilgili işlem yaptı mı, yapmadı mı? Dün Sanayi ve Enerji Komisyonu'ndan geçen ve çok kritik olan madde 13, neden 17 Eylül tarihini seçti? Bu hüküm hangi tasfiye ve devir işlemlerini kapsıyor? 17 Eylül'den sonra oradaki fonun içerisindeki hisse senedi fiyatlarının piyasa fiyatının o anki değer gördüğü fiyatın altına satılmasından dolayı olacak kamu zararı için ne yapacaksınız? Bu sorumluluların peşine düşecek misiniz?

"SIRTINI İKTİDARA DAYAYIP 'BANA BİR ŞEY OLMAZ' DİYENLERİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Biz YENİ Parti olarak sırtını iktidara dayayıp 'bana bir şey olmaz' diyenlerin, milletin alın teriyle ilgili soruları cevapsız bırakanların peşini bırakmayacağız. Bu belgelerin hesabını tek tek sonuna kadar da milletimizin bu kürsüden sesi olmaya devam edeceğiz.

Bugün artık açıkça biz KİLER Holding'in biraz önce anlattığım kronolojide son derece şüpheli işlemler yapıp, burada hem bir sene içerisinde daha fazla hisseye sahip olup, hem de ekstradan cebine 3 milyar lira koyduğunu kanıtıyla ispatladık. Tasfiye olduktan sonra da bir vurgun var. O yüzden buradan hem ekonomi yönetimine hem ilgili yetkililere söylüyorum: Bizler kendi belgelerimizi sizlerle paylaşmaya hazırız. Bu belgeler doğrultusunda lütfen artık yeni SPK yönetimi de var, gereğini yapsın."

"2021'DEN BERİ AYNI İSİMLER VATANDAŞI DOLANDIRIYOR"

Özlale, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özlale, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkındaki adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağını şöyle değerlendirdi:

"Biz onlarla ilgili de birçok dosyayı, birçok bulgumuzu hem sosyal medyada hem Meclis Genel Kurul kürsüsünde paylaştık. Biz bu düzeni de sorguladık. Türkiye Sigorta ile ilgili bundan iki ay önce Meclis Genel Kurulu'nda, Plan Bütçe Komisyonu'nda, 'Burada şüpheli işlemler oluyor' deyip Taha Çakmak'ın ismini verdik. Türkiye Sigorta'daki bu işlerden sorumlu genel müdürün ismini verdik. Kendilerinin göz altına alınıp tutuklanması tam 15 gün sonra oldu. Yani her şey herkesin göz önünde oluyor. Bir senedir en az KİLER tarafından. Öbür dosyalara baktığımız zaman bunun geçmişi olduğunu da görüyorsunuz. Yani 2021-22'den itibaren biz aynı isimleri, aynı dokunulmazlık zırhıyla vatandaşın, küçük yatırımcının parasını dolandırırken, vatandaşı mağdur ederken görüyoruz.

"MAĞDUR EDEN SÜREÇ HALA YAŞANIYOR"

13'üncü madde bizim bütün muhalefetimize rağmen, diğer muhalefet partinin bütün itirazlarına rağmen geçti ve bir dokunulmazlık zırhı geldi. Yani şu anda bu tasfiyeyle ilgili, bu tasfiyeyi yürütecek olan bankalardaki kişiler, uzmanlar, kendi yaptıkları işlemlerden dolayı bir dokunulmazlık elde ettiler. Yani dolayısıyla hala bizim bir yıldan beri yaptığımız ikazlar, uyarılar yeterince dikkate alınmıyor. Dün de bir uyarı yaptık, 'Bu madde doğru bir madde değil. Bunu biraz daha açalım. Hukuken yanlış yerlere çekilebilecek bir madde.' Hayır dinlemediler. Bugün biz KİLER dosyasıyla beraber bunun size ilk kamu zararını anlatmış olduk. Burada 17 Eylül'den sonrasında da bir para kazanmışlar. Devletin denetleme ve düzenleme kurumlarına güvenen küçük yatırımcıyı mağdur eden bu süreç hala yaşanıyor. Burada SPK o döneme bakar, oradaki kayıtları inceler, bize açıklar. Eğer SPK gerçekten değişmişse, devletin bu kurumları gerçekten bu vurgundan ders almışsa o zaman biz bugün belgeleriyle açıkladığımız ve sorduğumuz bu soruların cevabını kamudan alırız."