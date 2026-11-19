Kocaeli’de 8 gün önce evinden çıkan ve bir daha dönmeyen yaşlı adamı bulmak için kapsamlı bir arama çalışması yürütülüyor. Ekipler, Karaca’nın son görüldüğü bölgede ve kırsal kesimlerde iz sürüyor.

YAKINLARI 112'Yİ ARADI

Derince’deki evinden 11 Kasım’da ayrılan İrfani Karaca’dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından AFAD koordinasyonunda arama tarama çalışması başlatıldı.

150'YE YAKIN PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Çalışmalara İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı, Kartepe ve Körfez belediyeleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarından 12 ekip katılıyor. Aramalarda 150'ye yakın personel, 23 araç, 1 ATV, 4 dron ve 1 arama köpeği görev yapıyor.

Karaca’nın son olarak Körfez ilçesi İlimtepe Mahallesi’nde görüldüğünü belirleyen ekipler, mahallede ve ilçenin kırsal kesimlerinde arama yapıyor.

“8 GÜNDÜR KENDİSİNDEN HİÇBİR İZ YOK”

Karaca’nın oğlu Durmuş Kenan Karaca, babasının 11 Kasım’da Derince’deki evinden çıkıp Körfez’deki İlimtepe Mahallesi’ne geldiğini söyledi. Babasının otobüsten indiği anın görüntüsünün bulunduğunu belirten Karaca, şöyle konuştu:

“Babam rutin olarak çay içtiği yere gider ama otobüsten indikten sonra rutin yürüdüğü yola geçiyor. Yaklaşık 20 dakika sonra doğal yaşam sitesinin kamerasında görülüyor. Oradan aşağıya iniyor, rutin yolunda yürüyor. Fakat o noktadan sonra 8 gündür kendisinden hiçbir iz yok.”

“CÜZDANINDA TELEFON NUMARALARIMIZ YAZILI”

Doğayı seven babasının bu bölgeyi iyi bildiğini ve yıllardır buraya geldiğini anlatan Karaca, babasının eve geç gelen biri olmadığını ve bu duruma yol açacak bir hastalığının da bulunmadığını söyledi. Karaca, şunları kaydetti:

“Kalp, şeker, tansiyon yok. Yaşlılığa bağlı unutkanlıkları var ama sonradan hatırlar. Devletimizden Allah razı olsun. Babamın bulunması için yoğun çaba sarf ediliyor. AFAD koordinasyonunda emniyet çok iyi çalışıyor, jandarma harika, ellerinden geleni yapıyorlar. Babam zor durumda kalsa yardım ister. O gün telefonu çekmiyor. Cüzdanında telefon numaralarımız yazılı olarak var. Şarjı bitse bile birine arattırır. Bir düşmanı falan da yok.”