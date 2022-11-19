Son Dakika Körfez Haberleri

16:55 Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan iki araçta 11 düzensiz göçmen yakalandı.

09:29 Çocukların yetenekleri tespit ediliyor Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi'nde (SPORTAM) çocukların yetenekleri tespit ediliyor.

14:28 Yukarı Hereke Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Karadaş; Çed Süreci Devam Eden "Katı Atık" Tesisini Değerlendirdi: "Dereye Olacak... AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, Yukarı Hereke bölgesinde yapmayı planladığı katı atık depolama tesisinin, ÇED süreci devam ediyor. Yukarı Hereke Birlik Beraberlik ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Karadaş, “SİT alanına yakın mesafedeyiz. Yakınlarında bir dereden bahsediliyor… Bu dereye olacak sızıntının bırakın Hereke’yi bırakın Körfez’i, bütün Kocaeli’yi etkileyebileceği söyleniyor” dedi.

13:52 Barbaros Dönüşüm Projesinde rekor uzlaşma Körfez ilçesi Barbaros Mahallesinde riskli alan edilerek dönüşüm projesine dahil edilen bölgedeki hak sahipleriyle rekor uzlaşma sağlandı.

10:34 KARADENİZ'DE KRUVAZİYER TURİZMİNE 'SAVAŞ' DARBESİ KARADENİZ'de kruvaziyer turizmi, Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş nedeniyle olumsuz etkilendi.

00:59 Motosiklete 5 kişi binen gençler hakkında adli işlem başlatıldı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde motosiklete 5 kişi binen gençler hakkında adli işlem başlatıldı.

18:58 Kocaeli'de motosiklette tehlikeli yolculuğuna para cezası Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 5 kişinin bulunduğu motosikletle trafikte seyreden sürücüye idari para cezası uygulandı.

15:26 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İstiklal Caddesi'nde esnafı ziyaret etti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstiklal Caddesi'nde terör saldırısını turizmle ilişkilendirenlerin durumunun ibretlik olduğunu belirterek, "Onlar ne derse desinler, onlar terör örgütlerini desteklemeye devam etsinler, silah ve eğitim vermeye devam etsinler.

14:37 Motosiklete 5 kişi binen gençler hakkında adli işlem başlatıldı Motosiklete 5 kişi binen gençler hakkında adli işlem başlatıldı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde motosiklete 5 kişi binen gençler hakkında adli işlem başlatıldı.

13:21 Motosiklette 5 kişi tehlikeli yolculuk kamerada KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 5 kişinin üst üste bindikleri motosikletle tehlikeye aldırış etmeden yaptıkları yolculuk, kameraya yansıdı.

13:18 CANLARINI HİÇE SAYIP 5 KİŞİ MOTOSİKLETE BİNDİLER KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 5 kişinin hiçbir güvenlik önlemi almadan motosiklete binip trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar kameraya yansıdı.

12:25 Kocaeli'de motosiklete 5 kişi binenler kazaya böyle davetiye çıkardı! Tepki çeken anlar kamerada Kocaeli'de motosiklete 5 kişi binen gençler, kazaya davetiye çıkardı. Tepki toplayan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

12:23 Yürek parçalayan ölüm! 55 yıllık evli çift, 6 saat arayla hayatlarını kaybetti Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 55 yıllık evli çift Hiddet (92) ile eşi Rukiye Gedik (79), 6 saat arayla yaşamını yitirdi.

01:51 TEM OTOYOLU KOCAELİ GEÇİŞİNDE ARIZA YAPAN TANKERE TIR ÇARPTI: 1 YARALI KOCAELİ'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu geçişinde, emniyet şeridi olmayan bölgede arıza yapan kimyasal madde yüklü tankere, TIR çarptı.

01:30 Kağıt gibi ezilen tırda sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldular Kağıt gibi ezilen tırda sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldular Feci kazadan dolayı TEM Otoyolu uzun süre trafiğe kapandı TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde tankere arkadan çarpan gofret yüklü tır, kağıt gibi ezildi.

01:25 Kazada kabinde sıkışan tır sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tırın arızalanan tankere çarptığı kazada yaralanan sürücü 1 saat süren çalışmayla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

13:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstiklal saldırısı seçimlerle bağlantılı' ifadesi terör örgütünün yaymaya çalıştığı korku senaryosunun bir parçası Endonezya'da gazetecilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim'de yaşanan ve 6 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin konuştu. Erdoğan, "Bu saldırı seçimlerle bağlantılı' ifadesi terör örgütünün yaymaya çalıştığı korku senaryosunun bir parçasıdır" dedi.

12:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası değerlendirmelerde bulundu: (2) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Fransa ile en önemli konularından birinin SAMP-T meselesi olduğunu belirterek, "Bu konuyla ilgili İtalya Başbakanı ile yaptığımız görüşmede, 'Teknik bazı sorunlar kaldı, bunları da çözmek suretiyle üçlü olarak Fransa-İtalya-Türkiye SAMP-T...

12:59 Erdoğan: Siyasette Ebedi Olarak Dargınlık, Kırgınlık, Küslük Olmaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nin yapıldığı Bali’de ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine ilişkin, “F-16'larla ilgili konuda, işin tamamen elinde olduğunu, bunun hassasiyeti içerisinde olduğunu söyledi. Bu konudaki ilişkilerimizi devam ettireceğiz” dedi. “Vakti, saati geldiğinde Esad'la da görüşebiliriz” sözü hatırlatılan Erdoğan, Körfez ülkeleriyle ilişkilere ilişkin, “Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz. Vakti, zamanı geldiği anda oturur, değerlendirir, ona göre de bir yenilemeyi yapabilirsiniz. Şu anda Türkiye olarak, bu konularda sıkıntılı olduğumuz ülkelerle ilişkileri yeniden ele alabiliriz. Hele hele haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz. Ve buna göre de yolumuza o şekilde devam edebiliriz” diye konuştu.

10:28 Kocaeli'de PKK operasyonu: 1 gözaltı KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

10:21 Kocaeli'de terör örgütü üyesi yakalandı Kocaeli'de PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

00:58 Edremit Körfez'inde yerli otobüsler hizmet verecek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, filosuna kattığı 25 adet yeni yerli ve milli otobüsle Edremit, Havran, Ayvalık ve Burhaniye ilçelerinde toplu ulaşımın kalitesini artırıyor.

23:41 Bakan Dönmez: "Biz gelen yatırıma 'Senin memleketin neresi?' demiyoruz" Bakan Dönmez: "Biz gelen yatırıma 'Senin memleketin neresi?' demiyoruz" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Amasra Müessese Müdürlüğünden 7 yönetici görevden alındı" "Her şey dahil Avrupa'nın en ucuz doğal gaz kullanan ülkesi durumdayız" "Asgari ücretli bir vatandaşımız 100 metreküp...

15:15 Edremit Körfez'inde yerli otobüsler hizmet verecek Edremit Körfez'inde yerli otobüsler hizmet verecek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Körfez otobüs sayısını 100'e yükseltti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, filosuna kattığı 25 adet yeni yerli ve milli otobüsle Edremit, Havran, Ayvalık ve Burhaniye ilçelerinde toplu ulaşımın kalitesini artırıyor.

12:47 Kuveyt'te 7 kişi idam edildi Kuveyt'te cinayetle suçlanan 2'si kadın olmak toplam 7 kişi idam edildi.

04:49 Körfez-Çin ve Arap-Çin zirvelerine ilişkin görüşmeler yapılıyor Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salim Abdullah ile Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Zhai Jun, aralık ayında Riyad'da düzenlenmesi planlanan Körfez-Çin ve Arap-Çin zirvelerini görüştü.

18:46 Dünyanın ilk karbondioksit bataryası! İtalyan Energy Dome tarafından üretilen teknoloji, şebekede rüzgar ve güneş enerjisini depolamak için karbondioksit kullanıyor.

11:19 Minik yüzücülerden büyük başarı Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü yüzücüleri, Karamürsel'de düzenlenen İl İçi Teşvik Yarışlarından madalyalar ile döndü.

17:03 TEM'de durdurulan araçta 32 kilogram uyuşturucu ele geçirildi TEM'de durdurulan araçta 32 kilogram uyuşturucu ele geçirildiKOCAELİ Kocaeli TEM Otoyolu'nda durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği "Nitro" ile yapılan aramada, 32 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

14:42 Durdurulan aracın her yerinden uyuşturucu çıktı KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde takibe alınıp durdurulan hafif ticari aracın her yerinden uyuşturucu dolu paketler çıktı.

13:57 32 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Kocaeli'de, Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir araçta 32 kilogram uyuşturucu bulundu.

13:17 Karşıyaka'da Su Taşkınlarının Önüne Geçecek Çalışma İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, aşırı yağışlarda yaşanabilecek taşkınları önlemek için başlattığı altyapı çalışmalarını Karşıyaka’da sürdürüyor. ‘Karşıyaka Çarşı Yenileme Projesi’ kapsamında yağmur suyu ve atık su hatları ayrıştırılıyor.

12:13 "10. Uluslararası İpekyolu Film Festivali" finalistleri açıklandı Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından düzenlenen "10 Uluslararası İpekyolu Film Festivali"nde finale kalan eserler belli oldu.

11:12 Sağlık için yürüdüler Körfez'de yaşayan vatandaşlar sağlıklı yaşam yürüyüşü için bu hafta Tütünçiftlik sahilinde bir araya geldi.

05:11 Sokaktaki kavga kanlı bitti: 1 kişi silahla yaralandı Sokaktaki kavga kanlı bitti: 1 kişi silahla yaralandı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir genç, cadde üzerinde silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

22:17 Arap ülkelerinden ve kuruluşlarından İstanbul'daki patlamayla ilgili taziye mesajları Kuveyt, Katar, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Lübnan ve Irak'ın yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Hamas ve Filistin Alimler Birliği, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin başsağlığı mesajları paylaştı.

10:28 İZMİR KÖRFEZİ'NDEKİ DENİZ MARULLARI, EKONOMİYE KAZANDIRILACAK EGE Üniversitesi'nce İzmir Körfezi'nde sık görülen deniz marullarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

15:48 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 'ÇEYREK ALTIN' KAVGASINDAN HUSUMETLİ AİLELER BARIŞTIRILDI KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 'Biz sizin düğününüzde yarım altın takmıştık, siz neden çeyrek altın takıyorsunuz' denilmesiyle çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kavga nedeniyle husumetli Şencan ve Dağtekin aileleri, Roman Dernekleri Federasyonu'nca barıştırıldı.

15:15 Husumetli aileler barıştırıldı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki aile arasındaki husumet, barışla sona erdi.