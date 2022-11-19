Son Dakika Körfez Haberleri

- Dün Dün 17:01 2022 Türkiye Rallikros Şampiyonası finali yapıldı
Kocaeli'de düzenlenen 2022 Türkiye Rallikros Şampiyonası finali koşuldu.
- Dün Dün 16:55 Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan iki araçta 11 düzensiz göçmen yakalandı.
- Dün Dün 09:29 Çocukların yetenekleri tespit ediliyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi'nde (SPORTAM) çocukların yetenekleri tespit ediliyor.
- 19.11.2022 19 Kas 14:28 Yukarı Hereke Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Karadaş; Çed Süreci Devam Eden "Katı Atık" Tesisini Değerlendirdi: "Dereye Olacak...
AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, Yukarı Hereke bölgesinde yapmayı planladığı katı atık depolama tesisinin, ÇED süreci devam ediyor. Yukarı Hereke Birlik Beraberlik ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Karadaş, “SİT alanına yakın mesafedeyiz. Yakınlarında bir dereden bahsediliyor… Bu dereye olacak sızıntının bırakın Hereke’yi bırakın Körfez’i, bütün Kocaeli’yi etkileyebileceği söyleniyor” dedi.
- 19.11.2022 19 Kas 13:52 Barbaros Dönüşüm Projesinde rekor uzlaşma
Körfez ilçesi Barbaros Mahallesinde riskli alan edilerek dönüşüm projesine dahil edilen bölgedeki hak sahipleriyle rekor uzlaşma sağlandı.
- 19.11.2022 19 Kas 10:34 KARADENİZ'DE KRUVAZİYER TURİZMİNE 'SAVAŞ' DARBESİ
KARADENİZ'de kruvaziyer turizmi, Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş nedeniyle olumsuz etkilendi.
- 19.11.2022 19 Kas 00:59 Motosiklete 5 kişi binen gençler hakkında adli işlem başlatıldı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde motosiklete 5 kişi binen gençler hakkında adli işlem başlatıldı.
- 18.11.2022 18 Kas 18:58 Kocaeli'de motosiklette tehlikeli yolculuğuna para cezası
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 5 kişinin bulunduğu motosikletle trafikte seyreden sürücüye idari para cezası uygulandı.
- 18.11.2022 18 Kas 15:26 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İstiklal Caddesi'nde esnafı ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstiklal Caddesi'nde terör saldırısını turizmle ilişkilendirenlerin durumunun ibretlik olduğunu belirterek, "Onlar ne derse desinler, onlar terör örgütlerini desteklemeye devam etsinler, silah ve eğitim vermeye devam etsinler.
- 18.11.2022 18 Kas 14:37 Motosiklete 5 kişi binen gençler hakkında adli işlem başlatıldı
Motosiklete 5 kişi binen gençler hakkında adli işlem başlatıldı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde motosiklete 5 kişi binen gençler hakkında adli işlem başlatıldı.
- 18.11.2022 18 Kas 13:21 Motosiklette 5 kişi tehlikeli yolculuk kamerada
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 5 kişinin üst üste bindikleri motosikletle tehlikeye aldırış etmeden yaptıkları yolculuk, kameraya yansıdı.
- 18.11.2022 18 Kas 13:18 CANLARINI HİÇE SAYIP 5 KİŞİ MOTOSİKLETE BİNDİLER
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 5 kişinin hiçbir güvenlik önlemi almadan motosiklete binip trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar kameraya yansıdı.
- 18.11.2022 18 Kas 12:25 Kocaeli'de motosiklete 5 kişi binenler kazaya böyle davetiye çıkardı! Tepki çeken anlar kamerada
Kocaeli'de motosiklete 5 kişi binen gençler, kazaya davetiye çıkardı. Tepki toplayan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.
- 18.11.2022 18 Kas 12:23 Yürek parçalayan ölüm! 55 yıllık evli çift, 6 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 55 yıllık evli çift Hiddet (92) ile eşi Rukiye Gedik (79), 6 saat arayla yaşamını yitirdi.
- 18.11.2022 18 Kas 01:51 TEM OTOYOLU KOCAELİ GEÇİŞİNDE ARIZA YAPAN TANKERE TIR ÇARPTI: 1 YARALI
KOCAELİ'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu geçişinde, emniyet şeridi olmayan bölgede arıza yapan kimyasal madde yüklü tankere, TIR çarptı.
- 18.11.2022 18 Kas 01:30 Kağıt gibi ezilen tırda sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldular
Kağıt gibi ezilen tırda sıkışan sürücüyü kurtarmak için seferber oldular Feci kazadan dolayı TEM Otoyolu uzun süre trafiğe kapandı TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde tankere arkadan çarpan gofret yüklü tır, kağıt gibi ezildi.
- 18.11.2022 18 Kas 01:25 Kazada kabinde sıkışan tır sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tırın arızalanan tankere çarptığı kazada yaralanan sürücü 1 saat süren çalışmayla sıkıştığı yerden çıkarıldı.
- 17.11.2022 17 Kas 15:03 Kuveyt'ten AB'nin idam eleştirisine "iç işlerimize karışmayın" tepkisi
Kuveyt, ülkede dün 7 kişinin idam edilmesini eleştiren Avrupa'ya tepki göstererek, yapılanın "iç işlerine müdahale" olduğunu belirtti.
- 17.11.2022 17 Kas 13:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sıkıntılı olduğumuz ülkelerle ilişkileri (Esad dahil) yeniden ele alabiliriz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sıkıntılı olduğumuz ülkelerle ilişkileri (Esad dahil) yeniden ele alabiliriz" "Kısa zamanda F-16 meselesi çözülmüş olur" "TOGG'da bant yok diyorlardı, şimdi gelip gezmek istiyorlar.
- 17.11.2022 17 Kas 13:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstiklal saldırısı seçimlerle bağlantılı' ifadesi terör örgütünün yaymaya çalıştığı korku senaryosunun bir parçası
Endonezya'da gazetecilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim'de yaşanan ve 6 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği saldırıya ilişkin konuştu. Erdoğan, "Bu saldırı seçimlerle bağlantılı' ifadesi terör örgütünün yaymaya çalıştığı korku senaryosunun bir parçasıdır" dedi.
- 17.11.2022 17 Kas 12:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası değerlendirmelerde bulundu: (2)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Fransa ile en önemli konularından birinin SAMP-T meselesi olduğunu belirterek, "Bu konuyla ilgili İtalya Başbakanı ile yaptığımız görüşmede, 'Teknik bazı sorunlar kaldı, bunları da çözmek suretiyle üçlü olarak Fransa-İtalya-Türkiye SAMP-T...
- 17.11.2022 17 Kas 12:59 Erdoğan: Siyasette Ebedi Olarak Dargınlık, Kırgınlık, Küslük Olmaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nin yapıldığı Bali’de ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine ilişkin, “F-16'larla ilgili konuda, işin tamamen elinde olduğunu, bunun hassasiyeti içerisinde olduğunu söyledi. Bu konudaki ilişkilerimizi devam ettireceğiz” dedi. “Vakti, saati geldiğinde Esad'la da görüşebiliriz” sözü hatırlatılan Erdoğan, Körfez ülkeleriyle ilişkilere ilişkin, “Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küslük olmaz. Vakti, zamanı geldiği anda oturur, değerlendirir, ona göre de bir yenilemeyi yapabilirsiniz. Şu anda Türkiye olarak, bu konularda sıkıntılı olduğumuz ülkelerle ilişkileri yeniden ele alabiliriz. Hele hele haziran seçiminden sonra bir sil baştan yapabiliriz. Ve buna göre de yolumuza o şekilde devam edebiliriz” diye konuştu.
- 17.11.2022 17 Kas 10:28 Kocaeli'de PKK operasyonu: 1 gözaltı
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.
- 17.11.2022 17 Kas 10:21 Kocaeli'de terör örgütü üyesi yakalandı
Kocaeli'de PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
- 17.11.2022 17 Kas 09:37 Kocaeli'nde terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen zanlı yakalandı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, terör örgütü üyesi olduğu ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
- 17.11.2022 17 Kas 00:58 Edremit Körfez'inde yerli otobüsler hizmet verecek
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, filosuna kattığı 25 adet yeni yerli ve milli otobüsle Edremit, Havran, Ayvalık ve Burhaniye ilçelerinde toplu ulaşımın kalitesini artırıyor.
- 16.11.2022 16 Kas 23:41 Bakan Dönmez: "Biz gelen yatırıma 'Senin memleketin neresi?' demiyoruz"
Bakan Dönmez: "Biz gelen yatırıma 'Senin memleketin neresi?' demiyoruz" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Amasra Müessese Müdürlüğünden 7 yönetici görevden alındı" "Her şey dahil Avrupa'nın en ucuz doğal gaz kullanan ülkesi durumdayız" "Asgari ücretli bir vatandaşımız 100 metreküp...
- 16.11.2022 16 Kas 15:15 Edremit Körfez'inde yerli otobüsler hizmet verecek
Edremit Körfez'inde yerli otobüsler hizmet verecek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Körfez otobüs sayısını 100'e yükseltti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, filosuna kattığı 25 adet yeni yerli ve milli otobüsle Edremit, Havran, Ayvalık ve Burhaniye ilçelerinde toplu ulaşımın kalitesini artırıyor.
- 16.11.2022 16 Kas 12:47 Kuveyt'te 7 kişi idam edildi
Kuveyt'te cinayetle suçlanan 2'si kadın olmak toplam 7 kişi idam edildi.
- 16.11.2022 16 Kas 04:49 Körfez-Çin ve Arap-Çin zirvelerine ilişkin görüşmeler yapılıyor
Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Salim Abdullah ile Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Zhai Jun, aralık ayında Riyad'da düzenlenmesi planlanan Körfez-Çin ve Arap-Çin zirvelerini görüştü.
- 15.11.2022 15 Kas 18:46 Dünyanın ilk karbondioksit bataryası!
İtalyan Energy Dome tarafından üretilen teknoloji, şebekede rüzgar ve güneş enerjisini depolamak için karbondioksit kullanıyor.
- 15.11.2022 15 Kas 11:19 Minik yüzücülerden büyük başarı
Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü yüzücüleri, Karamürsel'de düzenlenen İl İçi Teşvik Yarışlarından madalyalar ile döndü.
- 14.11.2022 14 Kas 17:03 TEM'de durdurulan araçta 32 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
TEM'de durdurulan araçta 32 kilogram uyuşturucu ele geçirildiKOCAELİ Kocaeli TEM Otoyolu'nda durdurulan hafif ticari araçta narkotik köpeği "Nitro" ile yapılan aramada, 32 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
- 14.11.2022 14 Kas 14:42 Durdurulan aracın her yerinden uyuşturucu çıktı
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde takibe alınıp durdurulan hafif ticari aracın her yerinden uyuşturucu dolu paketler çıktı.
- 14.11.2022 14 Kas 13:57 32 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kocaeli'de, Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir araçta 32 kilogram uyuşturucu bulundu.
- 14.11.2022 14 Kas 13:17 Karşıyaka'da Su Taşkınlarının Önüne Geçecek Çalışma
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, aşırı yağışlarda yaşanabilecek taşkınları önlemek için başlattığı altyapı çalışmalarını Karşıyaka’da sürdürüyor. ‘Karşıyaka Çarşı Yenileme Projesi’ kapsamında yağmur suyu ve atık su hatları ayrıştırılıyor.
- 14.11.2022 14 Kas 12:13 "10. Uluslararası İpekyolu Film Festivali" finalistleri açıklandı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından düzenlenen "10 Uluslararası İpekyolu Film Festivali"nde finale kalan eserler belli oldu.
- 14.11.2022 14 Kas 11:12 Sağlık için yürüdüler
Körfez'de yaşayan vatandaşlar sağlıklı yaşam yürüyüşü için bu hafta Tütünçiftlik sahilinde bir araya geldi.
- 14.11.2022 14 Kas 05:11 Sokaktaki kavga kanlı bitti: 1 kişi silahla yaralandı
Sokaktaki kavga kanlı bitti: 1 kişi silahla yaralandı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir genç, cadde üzerinde silahla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- 13.11.2022 13 Kas 22:17 Arap ülkelerinden ve kuruluşlarından İstanbul'daki patlamayla ilgili taziye mesajları
Kuveyt, Katar, Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Lübnan ve Irak'ın yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Hamas ve Filistin Alimler Birliği, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamaya ilişkin başsağlığı mesajları paylaştı.
- 13.11.2022 13 Kas 13:21 Destici: "İHA'lar, SİHA'lar, Tayfun'lar başlangıç, gerisi geliyor. 2023 yeni bir başlangıç yılı olacak"
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Yunan'a da Türkiye ve Türk düşmanlarına da İslam düşmanlarına da sesleniyoruz, bu İHA'lar, SİHA'lar, Tayfun'lar başlangıç, gerisi geliyor.
- 13.11.2022 13 Kas 10:28 İZMİR KÖRFEZİ'NDEKİ DENİZ MARULLARI, EKONOMİYE KAZANDIRILACAK
EGE Üniversitesi'nce İzmir Körfezi'nde sık görülen deniz marullarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin çalışma başlatıldı.
- 12.11.2022 12 Kas 15:48 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ 'ÇEYREK ALTIN' KAVGASINDAN HUSUMETLİ AİLELER BARIŞTIRILDI
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 'Biz sizin düğününüzde yarım altın takmıştık, siz neden çeyrek altın takıyorsunuz' denilmesiyle çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kavga nedeniyle husumetli Şencan ve Dağtekin aileleri, Roman Dernekleri Federasyonu'nca barıştırıldı.
- 12.11.2022 12 Kas 15:15 Husumetli aileler barıştırıldı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde iki aile arasındaki husumet, barışla sona erdi.
- 12.11.2022 12 Kas 15:02 Takı kavgası yüzünden 1 kişinin öldüğü olayın ardından iki aile barıştı
Takı kavgası yüzünden 1 kişinin öldüğü olayın ardından iki aile barıştı Kocaeli'de 'Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?