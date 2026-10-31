Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Biotekno Körfez Basket: 83 - Trabzonspor: 89

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ahmet Tatlıcı, Murat Ciner

Biotekno Körfez Basket: Buie 14, Mitchell 10, Altan Çamoğlu 3, Cluff 23, Barna 14, Mert Akay, Berk Can Akın 11, Reese 5, Danusevicius 3

Trabzonspor: Canaan 11, Keene 17, Yiğit Arslan 9, Terry 6, Manek 12, Boston 18, Tolga Geçim, Yeboah 5, Hamm 2, Ege Arar 4, Rıdvan Öncel 5

1. Periyot: 28-24

Devre: 43-45

3. Periyot: 58-62

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Biotekno Körfez Basket'i 89-83 yendi.

Karşılaşma, Karadeniz ekibinin kazandığı faulün ardından Keene'nin serbest atıştan bulduğu sayılarla başladı. İki takımın da karşılıklı sayılar ürettiği mücadelede, ev sahibi ekip skor üstünlüğünü ele geçirerek rakibinin öne geçmesine izin vermedi. Biotekno Körfez Basket ilk çeyreği 28-24 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte etkili oynayan Trabzonspor, soyunma odasına 45-43 önde gitti.

Soyunma odasından etkili dönen Karadeniz ekibi, iyi savunma yaparak 24. dakikada farkı 11 sayıya (43-54) çıkardı. Çeyreğin ikinci yarısında hücumdaki etkinliğini artıran Biotekno Körfez Basket, aradaki farkı azaltmasına rağmen Trabzonspor, son çeyreğe 62-58 üstün girdi.

Dengeli geçen son çeyrekte Biotekno Körfez Basket, 37. dakikada skoru eşitledi: 79-79. Oyunda üstünlüğü tekrar ele geçiren Trabzonspor, karşılaşmadan 89-83 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
TrabzonsporSigortaTürkiyeKörfezSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın tiyatro oyununda dikkat çeken anlar Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın tiyatro oyununda dikkat çeken anlar
Fenerbahçe’nin istediği hocadan sürpriz çıkış İşte söyledikleri Fenerbahçe'nin istediği hocadan sürpriz çıkış! İşte söyledikleri
Batman’da üretiliyor, dünya kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı Batman'da üretiliyor, dünya kullanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
Televizyon dünyasında kriz büyüyor Bir dizi daha yayınlanmayacak Televizyon dünyasında kriz büyüyor! Bir dizi daha yayınlanmayacak
Otomobilin çarptığı yaban domuzunu ipten kementle çekmeye çalıştı, uzman uyardı Otomobilin çarptığı yaban domuzunu ipten kementle çekmeye çalıştı, uzman uyardı
19:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ortak basın toplantısında konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ortak basın toplantısında konuşuyor.
18:15
Bursaspor 3 golle kazandı ancak Iheanocho’nun tarihi rekoru sona erdi
Bursaspor 3 golle kazandı ancak Iheanocho'nun tarihi rekoru sona erdi
18:09
Kocaelispor ve Çaykur Rizespor yenişemedi
Kocaelispor ve Çaykur Rizespor yenişemedi
17:57
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
17:41
Babasını tanımayan yok Çektiği video başına iş açtı
Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açtı
16:22
Sarıgül soruşturmasında yeni ifade Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası
Sarıgül soruşturmasında yeni ifade! Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 19:17:43. #.0.3#
SON DAKİKA: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android