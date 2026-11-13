Kocaeli’nin “Dipten Diriliş” projesi COP31’e damga vurdu - Son Dakika
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Kocaeli’nin “Dipten Diriliş” projesi COP31’e damga vurdu

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Kocaeli’nin “Dipten Diriliş” projesi COP31’e damga vurdu
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Körfezi’nde yürüttüğü Dip Çamuru Temizleme Projesi, COP31’de uluslararası kamuoyuyla buluştu. Panel oturumları ve “Dipten Diriliş” özel temalı standıyla Körfez’in dönüşümünü dünyaya anlatan Büyükşehir, sanayi kentlerinin çevre mücadelesine Kocaeli’nin tecrübesini taşıdı. Başkan Tahir Büyükakın ise Liderler Zirvesi’nde küresel finansman önerisi ve iklim finansmanında adalet çağrısıyla söz aldı.

KÖRFEZ’İN DİBİNDEN DÜNYAYA UZANAN DÖNÜŞÜM

Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, Kocaeli’nin çevre yatırımlarını uluslararası katılımcılarla buluşturdu. Sanayinin başkentinde deniz ekosistemini iyileştirmek amacıyla yürütülen İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesi, Büyükşehir’in zirvedeki çalışmalarının merkezinde yer aldı. “Dipten Diriliş” temasıyla dünyaya anlatılan proje, Kocaeli’nin üretim gücüyle doğayı koruma iradesini birlikte ortaya koydu.

“DİPTEN DİRİLİŞ” COP31 SAHNESİNDE

Türkiye Pavilyonu’nda gerçekleştirilen “Derinliklerden Diriliş: İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizleme Projesi” panelinde, Körfez’de yürütülen büyük ölçekli deniz ekosistemi restorasyonu ele alındı. Gazeteci Cansu Canan Özgen’in moderatörlüğündeki panele Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Dr. H. Abdullah Uçan, Metropolis Genel Sekreteri Jordi Vaquer ve Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı katıldı. Deniz yaşamının iyileştirilmesi, biyoçeşitliliğin korunması ve Marmara Denizi’nin geleceği, Kocaeli’deki uygulama üzerinden değerlendirildi.

Kocaeli’nin “Dipten Diriliş” projesi COP31’e damga vurdu

SANAYİNİN BAŞKENTİ, DENİZİYLE YENİDEN BARIŞIYOR

Kocaeli’nin dönüşümünü anlatan Başkan Büyükakın, “Sanayileşmenin kirli aşamalarından çıkarak dönüşümü konuşabiliyoruz. Üstelik bu dönüşüm için gerekli finansmanın kaynakları da Kocaeli’de oluşturulabiliyor” dedi. Sanayide yılda 17 milyon metreküp geri kazanılmış su kullanıldığını belirten Büyükakın, Marmara Denizi kıyısındaki iki mavi bayraklı plajı da bu dönüşümün göstergeleri arasında sıraladı. “Yeşile yüzünü dönen, denizle yeniden barışan bir şehir olma yolunda ilerliyoruz” sözleri, Kocaeli’nin çevre vizyonunu özetledi.

LİDERLER ZİRVESİ’NDE KOCAELİ’DEN KÜRESEL ÖNERİ

Kocaeli’nin sahadaki çalışmalarını uluslararası platforma taşıyan Büyükakın, COP31 Liderler Zirvesi kapsamındaki “Kentsel Dirençlilik, Uyum ve İklim Eylemi Üst Düzey Diyaloğu” oturumunda da konuştu. İklim mücadelesinin finansmanına dikkat çeken Büyükakın, insani yardım ve afet yardım fonları gibi fonların güçlendirilmesi için küresel finansal işlemlerden pay ayrılmasını önerdi. Büyükakın, “Küresel finansal piyasaların bu amaçla kullanılması zor, biliyorum. Ama bütün finansal işlemlerde küresel ölçekte bir destekleme oranı ayrılmasını ve bu fonun güçlenmesi için kullanılmasını öneriyorum” dedi.

İKLİM FİNANSMANINDA ADALET ÇAĞRISI

Finansman kaynaklarının desteğe ihtiyaç duyanlara ulaşmasının önemini vurgulayan Büyükakın, mevcut erişim koşullarındaki çelişkiyi gündeme taşıdı. “Mesela Yeşil İklim Fonu’na başvurduğunuzda derecelendirme kuruluşlarındaki derecelendirme notunuzun yüksek olması gerekiyor. Zaten bunları yapamayanlar, kötü durumda olanlar. Derecelendirme notu iyi olanlar zaten yapıyor” ifadelerini kullanan Büyükakın, “Prosedürler zaten neredeyse alınmasın diye oluşturulmuş” sözleriyle uygulamanın önündeki engellere dikkat çekti.

Kocaeli’nin “Dipten Diriliş” projesi COP31’e damga vurdu

“HEDEFLERİ KONUŞUYORUZ, UYGULAMAYA ODAKLANMALIYIZ”

Bugüne kadar yapılan çalışmaları takdir ettiğini belirten Büyükakın, “Konuşmaya devam ediyoruz ama netice alamıyoruz. Yapılması gerekenler biliniyor” diyerek kaynak ihtiyacını vurguladı. Büyükakın, 1,5 derece hedefi için günlük küresel sera gazı emisyonunun 118 milyon ton olması gerektiğini, buna karşılık 166 milyon ton emisyon gerçekleştiğini belirtti. COP31’in bir “Uygulama COP’u” olması yönündeki vurguya da dikkat çekerek “Uygulama konusunda daha gerçekçi ve pratik adımlara odaklanmak çok daha doğru olacaktır” dedi.

Kocaeli’nin “Dipten Diriliş” projesi COP31’e damga vurdu

“BİRLİKTE HAREKET ETMEK GEREKİYOR”

Dönüşümün finansmanına ilişkin “Peki, bu tedbirlerin maliyetini kim karşılayacak?” sorusunu yönelten Büyükakın, iklim mücadelesinde ülkelerin ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Büyükakın, “Emisyon azaltımı konusunda siz mücadele ederken diğer ülkelerin aynı çabayı göstermemesi hâlinde hedefe ulaşamazsınız. Müsilaj sorununu hatırlayın. Bu tür sorunlarla mücadelede birlikte hareket etmek gerekiyor” ifadeleriyle ortak iradenin somut uygulamalara yansıması gerektiğini vurguladı.

DÖRT PANEL VE ÖZEL TEMALI STANTLA KOCAELİ VİZYONU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, COP31’de dört panel ve “Dipten Diriliş” özel temalı konsept standıyla çevre yatırımlarını dünya temsilcilerine tanıtıyor. İzmit Körfezi’nin ekolojik restorasyonundan sıfır atığa, yeşil lojistikten sera gazı emisyonlarının azaltılmasına uzanan çalışmalar, Kocaeli’nin zirve gündemini oluşturuyor. Mavi Bölge’deki (Blue Zone) “Yerelden Küresel Döngüselliğe: SWAP Girişimi ve Sıfır Atık Şehirleri” panelinde, Küresel Çevre Fonu ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı destekli SWAP Girişimi ele alındı. Yeşil Bölge’de (Green Zone) 15 Kasım Pazar günü düzenlenecek panellerde ise Kocaeli Lojistik Köyü ile düşük karbonlu lojistik sistemleri ve soğutucu gazların geri kazanımı değerlendirilecek.

Kocaeli Büyükşehir BelediyesiSürdürülebilirlikTahir BüyükakınKocaeliKörfezÇevreCOP31Son Dakika

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