Türk Telekom, 7. hafta maçında Biotekno Körfez Basket'i 94-82 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Türk Telekom, 7. hafta maçında Biotekno Körfez Basket'i 94-82 yendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Türk Telekom, sahasında Biotekno Körfez Basket'i 94-82 yendi. Mavi-beyazlı ekip bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini alırken, konuk ekip 5. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Ankara

Hakemler: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Nazlı Çisil Güngör

Türk Telekom: Harding 14, Trifunovic 11, Doğuş Özdemiroğlu 8, Bako 16, Göktuğ Baş 12, Ata Kahraman 10, McKissic 14, Bankston 9, Mete Tekçevik, Emircan Koşut, Anıl Alyanak

Biotekno Körfez Basket: Buie 10, Mitchell 3, Altan Çamoğlu 2, Cluff 10, Barna 15, Davis 21, Reese 21, Mert Akay, Berk Can Akın, Danusevicius

1. Periyot: 23-19

Devre: 40-36

3. Periyot: 64-55

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Türk Telekom, sahasında Biotekno Körfez Basket'i 94-82 yendi.

Karşılıklı sayılarla başlayan maçta ilk 5 dakika Türk Telekom'un 13-7 üstünlüğüyle geçildi. İlk periyodun son dakikalarında konuk ekip farkı kapatsa da (20-19), başkent ekibi McKissic ile etkili oynayarak ilk çeyreği 23-19 üstünlükle tamamladı.

İkinci periyoda daha etkili başlayan mavi-beyazlı takım, Biotekno Körfez Basket'in hücumlarda isabeti bulamaması üzerine oyunda etkisini arttırdı: 34-27. Üstü üste pota altı faullerden sayı kazanan konuk ekibe karşın Türk Telekom, savunma ve hücum ribauntlarındaki başarıyı sayıya çevirerek farkı açtı: 39-32. Çeyreğin sonunda avantajını sürdüren Türk Telekom, soyunma odasına 40-36 önde girdi.

Türk Telekom, üçüncü çeyreğe 7-3'lük üstünlükle başladı. Savunmadaki etkinliğini arttıran Biotekno Körfez Basket sayı farkını 2'ye düşürdü: 50-48. Karşılıklı faullerle geçen üçüncü çeyrekte sahadaki baskısına Bankston'la devam eden başkent ekibi, periyodu 64-55 üstün geçti.

Son periyoda faul sayısını arttıran ev sahibi takım, serbest atışlarla konuk ekibe kazandırdığı sayılara karşın savunma ve hücum ribauntlarına devam ederek üstünlüğünü korudu: 78-65. Karşılaşmaya tam saha baskıyla devam eden Türk Telekom, maçtan 94-82 galip ayrıldı.

Bu sonuçla mavi-beyazlı ekip, ligdeki 6. galibiyetini elde etti. Biotekno Körfez Basket ise 5. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA
Türk TelekomSigortaTürkiyeKörfezSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
Bakan Çiftçi’den polislere peş peşe müjdeler Mesai, maaş ve konut Bakan Çiftçi'den polislere peş peşe müjdeler! Mesai, maaş ve konut
Komşu dehşeti 2 çocuk babası itfaiyeci öldürüldü Komşu dehşeti! 2 çocuk babası itfaiyeci öldürüldü
Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti Komşusunun ikramını yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
Arda Güler’e çılgın teklif Fenerbahçe bir kamyon para kazanacak Arda Güler'e çılgın teklif! Fenerbahçe bir kamyon para kazanacak
18:06
Galatasaray-Amedspor maçında ilk 11’ler belli oldu
Galatasaray-Amedspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:55
Gazze’de çadırlar sular altında kaldı, yardım çığlığı yükseldi: İki milyarlık ümmet nerede
Gazze'de çadırlar sular altında kaldı, yardım çığlığı yükseldi: İki milyarlık ümmet nerede?
17:54
Samsunspor tam 8 maç sonra ligde galibiyeti hatırladı
Samsunspor tam 8 maç sonra ligde galibiyeti hatırladı
16:55
Yeni Partili belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
Yeni Partili belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
16:39
Afyonkarahisar’daki seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı
Afyonkarahisar’daki seri katilin elinden sağ kurtulan Sultan öğretmen, o anları anlattı
16:20
Komşusunun şakalaşma sırasında vurduğu öne sürülen esnaf hayatını kaybetti
Komşusunun şakalaşma sırasında vurduğu öne sürülen esnaf hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 18:25:28. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Telekom, 7. hafta maçında Biotekno Körfez Basket'i 94-82 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android