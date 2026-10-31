Basketbol Süper Ligi: Körfez Basket: 86 - Trabzonspor: 94 - Son Dakika
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Basketbol Süper Ligi: Körfez Basket: 86 - Trabzonspor: 94

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Basketbol Süper Ligi: Körfez Basket: 86 - Trabzonspor: 94
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Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 6. haftasında Körfez Basket evinde Trabzonspor’a 94-86 mağlup oldu.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Körfez Basket evinde Trabzonspor'a 94-86 mağlup oldu.

Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ahmet Tatlıcı, Murat Ciner

Körfez Basket: Boe Buie 14, Matt Mitchell 10, Altan Çamoğlu 3, Oscar Cluff 23, Mert Akay, Berk Can Akın 11, Alexander Reese 8, Paulius Danusevicus 3, Filip Barna 14

Başantrenör: Serhan Kavut

Trabzonspor: Isaiah Canaan 11, Marcus Keene 19, Yiğit Arslan 9, Emanuel Terry 6, Brady Manek 15, Brandon Boston 18, Tolga Geçim, Akwasi Yeboah 5, Royce Hamm 2, Ege Arar 4, Rıdvan Öncel 5

Başantrenör: Selçuk Ernak

1. Periyot: 28-24

Devre: 46-50

3. Periyot: 61-67

Kaynak: İHA
TrabzonsporTürkiyeKörfezSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Basketbol Süper Ligi: Körfez Basket: 86 - Trabzonspor: 94 - Son Dakika
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