Kocaeli Körfez'de kayıp 80 yaşındaki adam için aramaya karanlık nedeniyle ara verildi - Son Dakika
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Kocaeli Körfez'de kayıp 80 yaşındaki adam için aramaya karanlık nedeniyle ara verildi

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Kocaeli Körfez\'de kayıp 80 yaşındaki adam için aramaya karanlık nedeniyle ara verildi
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Kocaeli Körfez\'de kayıp 80 yaşındaki adam için aramaya karanlık nedeniyle ara verildi
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde temiz hava almak için evinden çıkan 80 yaşındaki adamdan haber alınamıyor. İlimtepe bölgesindeki arama çalışmalarına karanlık nedeniyle ara verilirken, ekiplerin yarın sabah yeniden başlayacağı belirtildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde temiz hava almak için evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan yaşlı adamı bulmak için sürdürülen arama çalışmalarına, havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Temiz hava almak amacıyla Derince merkezdeki evinden çıkan İrfani Karaca (80), 163 numaralı İlimtepe belediye otobüsüne binerek Körfez ilçesindeki İlimtepe bölgesine gitti. Yapılan kamera incelemelerinde Karaca'nın, İlimtepe Kalıcı Konutları Mezarlıklar durağında indikten sonra araziye doğru yürüdüğü tespit edildi. Gece saatlerinde eve dönmemesi üzerine ailesinin ihbarda bulunmasıyla bölgeye jandarma, AFAD, JAK, SAR ve Kocaeli Afet Platformu ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekipleri; İlimtepe Kalıcı Konutları çevresindeki ormanlık alanlar başta olmak üzere Belen, Erikli, Dere ve Sipahiler mahalleleri ile Çene Dağı çevresinde geniş çaplı çalışma yürüttü. Dronların da kullanıldığı çalışmalarda arazinin karanlık olması nedeniyle saat 21.00 itibarıyla aramalara ara verildi. Bölgede gece boyunca nöbetçi ekiplerin görev yapacağı ve gelişmelerin takip edileceği ifade edildi. Ekiplerin, arazinin haritasını çıkararak oluşturacağı yeni arama planı doğrultusunda yarın sabah çalışmalara yeniden başlayacağı belirtildi.

Öte yandan, gün boyu süren çalışmalarda görev alan ekiplere Körfez Kızılayı ve Körfez Belediyesi ekipleri tarafından sıcak yemek ve çay ikramında bulunulurken, Karaca'nın ailesi ve yakınlarının bölgedeki umutlu bekleyişi sürüyor.

Kaynak: İHA
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