Kocaeli'de ağzına rapala saplanan kediyi Berkay Ataş veterinere yetiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kocaeli'de ağzına rapala saplanan kediyi Berkay Ataş veterinere yetiştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli\'de ağzına rapala saplanan kediyi Berkay Ataş veterinere yetiştirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ağzına ve arka bacağına rapala saplanan kediyi sahile gelen Berkay Ataş veterinere götürerek tedavi ettirdi. Klinikte durumunun iyi olduğu belirtilen kedi için Ataş, sahilde balık avı malzemelerinin dikkatsiz bırakılmasına tepki gösterdi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ağzına ve arka bacağına balıkçı oltasındaki rapala saplanan kedi, kanlar içinde kıvranırken tesadüfen sahile gelen Berkay Ataş tarafından kurtarıldı. Kediyi tedavi ettiren Ataş, sahilde benzer olayların yaşandığını belirterek, "Bu olayları engellemek kesinlikle bizim elimizde. Daha çok dikkat etmeliyiz. Ben bugün bu cana denk gelemeyebilirdim. Günlerce acı çekerek ölebilirdi" dedi.

Yarımca Sahili'nde düzenli olarak balık tutan 37 yaşındaki Berkay Ataş, öğle saatlerinde sahile geldiğinde acı içinde kıvranan bir kediyle karşılaştı. Kedinin ağzında ve arka bacağında balık avında kullanılan rapalanın takılı olduğunu, hayvanın kanlar içinde kaldığını fark eden Ataş, kediyi kendi imkanlarıyla yakalayarak veteriner hekime götürdü. Klinikte muayene ve bakımı yapılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu, kendine gelmesinin ardından bulunduğu yere bırakılacağı öğrenildi.

Kedinin yaralı halini cep telefonuyla görüntüleyen Ataş, sahilde balık avı malzemelerinin dikkatsizce kullanılmasına tepki gösterdi. Kendisinin de balık tuttuğunu belirten Ataş, sahilde bazı kişilerin oltalarının ucundaki rapala ve kaşıklarla kedileri oynattığını, bazılarının ise iğneleri hayvanların üzerinde bıraktığını söyledi.

"Günlerce acı çekerek ölebilirdi"

Yaşadığı olayı anlatan Ataş, kediyi yaralı halde görünce kayıtsız kalamadığını belirterek, "Bugün bu yaralı arkadaşla karşılaştım. Arka bacağına balık avlarında kullanılan rapala saplanmıştı, canı bir haliyle yanıyordu, ağzı yüzü de kan içindeydi. Onu öylece bırakıp geçemedim. Kediyi aldım ve veteriner hekime götürdüm. Şuanda durumu çok şükür iyi" dedi. Sahilde benzer olayların sık yaşandığını söyleyen Ataş, balık avında kullanılan malzemelerin çevredeki canlılar için tehlike oluşturduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Beni düşündüren şey sadece bugün yaşanan olay değil. Sürekli oluyor burada. Sahilde balık tutarken kullandığımız malzemelerin başka canlara ne kadar zarar vereceğini çoğu zaman göz ardı ediyoruz. Burada birilerini suçlamak istemiyorum. Bütün balıkçıları da aynı kefeye koymak istemiyorum, keza ben de sürekli orada balık tutuyorum ama balık tutarken kullandığımız iğneler ve rapalalar kesinlikle keskin malzemeler. Özellikle sahillerde dolaşan kediler ve kuşlar için çok büyük tehlike arz ediyor. Bazen kopan bir misina, kuma bırakılan bir iğne, ya da atarken yapacağınız bir dikkatsizlik gördüğümüz gibi böyle sonuçlar doğuruyor. Avlandığımız alan sadece bize ait değil, önce bunun farkına varmak lazım. Oralarda yalnız olmuyoruz. İnsan da geçiyor, hayvan da geçiyor. Bu olayları engellemek kesinlikle bizim elimizde. Daha çok dikkat etmeliyiz. Ben bugün bu cana denk gelemeyebilirdim. Günlerce acı çekerek ölebilirdi bu hayvan. Şansı var ki bugün ona denk geldim."

Kaynak: İHA
KocaeliKörfezGüncelYaşamYerelkediSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
300 binden fazla yatırımcısı var Dev Türk şirketine kayyum atandı 300 binden fazla yatırımcısı var! Dev Türk şirketine kayyum atandı
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek?
Uyarı bu kez bakanlıktan geldi İstanbul dahil 29 il için korkutan uyarı Uyarı bu kez bakanlıktan geldi! İstanbul dahil 29 il için korkutan uyarı
Arda Güler’in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o... Arda Güler'in çocukluk arkadaşından bomba paylaşım: Biz lokantaya giderdik, o...
17:07
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
Çorum’da otomobil ile cip çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
17:00
Yanlış okumadınız Aynı gün 30 dakika arayla iki farklı maça çıkacaklar
Yanlış okumadınız! Aynı gün 30 dakika arayla iki farklı maça çıkacaklar
16:18
İsrail’de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog’dan açıklama: Başka seçim olmamalı
İsrail'de oy sayımı devam ederken Cumhurbaşkanı Herzog'dan açıklama: Başka seçim olmamalı
15:59
İspanya’da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64’e yükseldi
İspanya'da iki hızlı trenin çarpıştığı kazada ölü sayısı 64'e yükseldi
15:52
Türkiye’nin tatil cenneti felaketi yaşıyor Görüntüler endişe verici
Türkiye'nin tatil cenneti felaketi yaşıyor! Görüntüler endişe verici
15:25
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül’e bir şok daha
Korumasının ifadesiyle zorda kalan Mustafa Sarıgül'e bir şok daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 17:36:48. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de ağzına rapala saplanan kediyi Berkay Ataş veterinere yetiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android