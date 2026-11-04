Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası - Son Dakika
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Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

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Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
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- Biotekno Körfez Basket: 72 - BC Bashkimi: 62

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Bartlomiej Kucharski (Polonya), Wlad-Thibodor Cotrobas-Dragu (Romanya), Cyprian Stog (Polonya)

Biotekno Körfez Basket: Boo Buie 12, Mert Akay 1, Berk Akın 4, Matt Mitchell 10, Akhan Demirtaş, Altan Çamoğlu 4, Oscar Cluff 11, Alex Reese 18, Paulius Danusevicius 10, Filip Barna 2

BC Bashkimi: Adrio Bailey 18, Arian Azemi, Gian Clavell 13, Divine Myles 7, Valon Bunjaku 5, Shannon Shorter 4, Valjmir Kakruki 4, Lance Thomas 4, Lejson Zeqiri 7

1.? ?Periyot: 17-9

Devre: 40-22

3.? ?Periyot: 53-45

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Biotekno Körfez Basket, sahasında Kosova temsilcisi BC Bashkimi'yi 72-62 mağlup etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Biotekno Körfez Basket, ilk periyodu 17-9 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte savunmadaki etkili oyununu sürdüren Kocaeli temsilcisi, farkı açarak soyunma odasına 40-22 üstün gitti.

Üçüncü periyotta hücumda daha etkili olan BC Bashkimi, farkı 8 sayıya kadar indirdi. Biotekno Körfez Basket, son çeyreğe 53-45 önde girdi.

Son periyotta rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen ev sahibi ekip, karşılaşmadan 72-62 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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