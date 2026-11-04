FIBA Europe Cup: Körfez Basket: 72 - BC Bashkimi: 62

FIBA Europe Cup: Körfez Basket: 72 - BC Bashkimi: 62Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
FIBA Europe Cup F Grubu’nun 5. maçında Körfez Basket sahasındad BC Bashkimi’yi 72-62 mağlup ederek dördüncü galibiyetini elde etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
FIBA Europe Cup F Grubu'nun 5. maçında Körfez Basket sahasındad BC Bashkimi'yi 72-62 mağlup ederek dördüncü galibiyetini elde etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Bartlomiej Kucharski, Vlad-Theodor Cotrobas-Dascalu, Ciprian Stoica
Körfez Basket: Boe Buie 12, Berk Can Akın 4, Oscar Cluff 11, Paulius Danusevicus 10, Filip Barna 2, Alexander Reese 18, Mert Akay 1, Matt Mitchell 10, Atahan Demirtaş, Altan Çamoğlu 4
Başantrenör: Serhan Kavut
Bashkimi: Adrio Bailey 18, Gian Clavell 13, Divine Myles 7, Lance Thomas 4, Lejson Zegiri 7, Arian Azemi, Valon Banjaku 5, Shannon Shorter 4, Valjmir Kakruki 4
Başantrenör: Igor Jovavic
1. Periyot: 17-9
Devre: 40-22
3. Periyot: 53-45
Kaynak: İHA