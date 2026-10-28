İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, Kurum ve Bolat ile Körfez planını görüştü

(ANKARA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı ziyaret etti. Görüşmelerde İzmir Körfezi Eylem Planı, kentsel dönüşüm, uluslararası ticaret ve serbest bölgeler ele alındı. Bakan Bolat, Tugay'a "AK Parti ailemize hoş geldiniz" diyerek yeni dönemde daha yakın iş birliği içerisinde çalışacaklarını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ankara'da iki ayrı bakanlık ziyareti gerçekleştirdi. Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cemil Tugay ile gerçekleştirdiği görüşmede Körfez Eylem Planı ve kentsel dönüşüm çalışmalarının değerlendirildiğini açıkladı.

Kurum, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ı Bakanlığımızda kabul ettik. Körfez Eylem Planı ve kentsel dönüşüm başta olmak üzere şehrimiz için yapacaklarımızı ele aldık. İzmir'in ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları hızlandıracak, daha yaşanabilir bir şehir için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

BOLAT: İZMİR'İN ULUSLARARASI TİCARETTEKİ KONUMUNUN GÜÇLENDİRİLMESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Cemil Tugay'ı Bakanlıkta ağırladığını belirterek görüşmede İzmir'in ekonomik ve ticari gelişiminin ele alındığını bildirdi.

Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay'ı, bugün, Ticaret Bakanlığımızda ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Kendisine AK Parti ailemize hoş geldiniz dileklerimizi ileterek, bu yeni dönemde birlikte çalışmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ettik. Görüşmemizde İzmir'in uluslararası ticaretteki konumunun güçlendirilmesi, serbest bölgelerin potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi ve uluslararası fuarların desteklenmesi başta olmak üzere, şehrimizin ekonomik ve ticari gelişimine katkı sağlayacak konularda fikir alışverişinde bulunduk. İzmir'imizin potansiyelini daha ileriye taşıyacak çalışmalarda, bundan sonraki süreçte çok daha yakın bir iş birliği ve güçlü bir koordinasyon içerisinde olacağız. Sayın Cemil Tugay'a AK Parti ailemize bir kez daha hoş geldiniz diyor, çalışmalarında ve görevinde üstün başarılar diliyorum."