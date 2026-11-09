Körfez Gençlerbirliği, Araklı Belediyespor'a 49-21 mağlup oldu, dostluk vurgulandı - Son Dakika
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Körfez Gençlerbirliği, Araklı Belediyespor'a 49-21 mağlup oldu, dostluk vurgulandı

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Körfez Gençlerbirliği, Araklı Belediyespor\'a 49-21 mağlup oldu, dostluk vurgulandı
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U20 Erkekler 15'li Ragbi Türkiye Ligi'nde Körfez Gençlerbirliği, deplasmanda Trabzon Araklı Belediyespor'a 49-21 mağlup oldu. Maçın ardından iki kulüp dostluk ve birleştirici güç vurgusu yaparken Körfez Gençlerbirliği, ev sahipliği için Araklı Belediyespor'a teşekkür etti.

U20 Erkekler 15'li Ragbi Türkiye Ligi'nde mücadele eden Körfez Gençlerbirliği, deplasmanda karşılaştığı Trabzon Araklı Belediyespor'a 49-21 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından iki kulübün paylaştığı mesajlarda, sporun birleştirici gücü ve takımlar arasındaki dostluk vurgulandı.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, maçın ardından yaptığı açıklamada, Araklı Belediyespor'un ev sahipliği ve misafirperverliği için teşekkür etti. Açıklamada, karşılaşmayı izleyen Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, Kulüp Başkanı Gökhan Kanlı, Araklı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Dursun Ali Ayazoğlu, Başkan Yardımcısı Sercan Demirbağ, antrenör Gökhan Danışmaz ve eşi Yasemin Danışmaz ile iki takımın sporcularına ve taraftarlara teşekkür edildi.

Ragbinin dostluk ve dayanışmayı güçlendiren yönüne dikkati çekilen açıklamada, "Ragbinin birleştirici gücünü ve dostluğunu yaşatmaya hep birlikte devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Araklı Belediyespor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Körfez Gençlerbirliği takımına mücadeleleri dolayısıyla teşekkür edildi. Kulüp açıklamasında, "Güzel ve karakterli mücadeleden dolayı Körfez Gençlerbirliği takımımıza teşekkürü borç biliriz" denildi.

Sahadaki rekabetin saha dışında dostluğa dönüştürülmesinin önemine değinilen açıklamada, kulübün ragbiyi sporcuların fiziksel ve ahlaki gelişimine katkı sağlayan bir araç olarak gördüğü belirtildi.

Araklı Belediyespor Kulübü, ligde mücadele eden tüm takımlara da teşekkür etti.

Kaynak: İHA
GençlerbirliğiTrabzonTürkiyeAraklıKörfezSporSon Dakika

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