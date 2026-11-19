FATİH Laleli'de iki grup arasında çıkan tartışma, sopalı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine sopalarla saldırdığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde Laleli'de meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine sopalarla saldırmaya başladı. Yaşanan kavgada tarafların birbirine sopa fırlattığı da görülürken o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.