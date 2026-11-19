Fatih Laleli'de iki grubun karşı karşıya geldiği sopalı kavga kameraya kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih Laleli'de sabah saatlerinde iki grup arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı ve tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tarafların birbirine sopa fırlattığı anlar, çevrede bulunanların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
FATİH Laleli'de iki grup arasında çıkan tartışma, sopalı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine sopalarla saldırdığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, sabah saatlerinde Laleli'de meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine sopalarla saldırmaya başladı. Yaşanan kavgada tarafların birbirine sopa fırlattığı da görülürken o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: DHA
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