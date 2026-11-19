Lionel Messi'nin 6 Ekim'de Arjantin Milli Takımı'na veda ettiği jübile gecesinde yaşanan bir olay gün yüzüne çıktı. Yıldız futbolcunun annesi Celia Maria Cuccittini, oğlunun son kez milli formayı giydiği karşılaşmayı tribünden takip etti. Gecenin ardından Messi'nin annesi ile İtalya Serie A ekiplerinden Como'da forma giyen Nico Paz arasında dikkat çeken bir konuşma yaşandı.

Nico Paz'ın amcası Fabian Paz, La Red radyosuna yaptığı açıklamada o gece yaşananları anlattı. Messi'nin annesinin genç futbolcuyla karşılaştığında duygulandığını belirten Fabian Paz, "Nico soyunma odasından çıktığında Messi'nin annesi ağlıyordu. Onu tanıdığı için selam vermeye gitti. Messi'nin annesi Nico'nun elini tuttu ve ona 'Sen oğlumun veliahtısın' dedi." ifadelerini kullandı.

"AZ ÖNCE YAŞANANLARA İNANAMIYORUM"

Messi'nin annesinden duyduğu sözler Nico Paz'ı şaşkına çevirdi. Genç futbolcunun yaşadıklarını kendisine anlattığını belirten Fabian Paz, "Nico çıktığında şoktaydı. Bana 'Az önce yaşananlara inanamıyorum' dedi. Bunu inanılmaz bir şeymiş gibi anlattı. İçten içe hala bir çocuk gibi." diye konuştu.

"AKLININ UCUNDAN BİLE GEÇMİYORDU"

Fabian Paz, yeğeninin Messi ile tanışmayı ve aynı sahada oynamayı kariyerinin en özel deneyimlerinden biri olarak gördüğünü söyledi. Nico'nun kendisine gösterilen ilgi karşısında şaşkınlığını koruduğunu belirten Paz, şu ifadeleri kullandı:

"Messi'nin veliahtı olacağı aklının ucundan bile geçmiyordu. Nico için en büyük şey Lionel'le tanışmak ve onunla birlikte oynamaktı. Sanki buna hala inanamıyor. Ayrıca burada yaşamadığı için diğer oyuncular kadar baskıya maruz kalmıyor. Burada futbol çok farklı yaşanıyor, bambaşka bir coşkuyla, bambaşka bir çılgınlıkla. Bu yüzden hala çok şaşırıyor."