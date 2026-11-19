Bülent Arınç bir fotoğraf paylaştı, herkes aynı soruyu soruyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın siyaseti şahsi menfaat ve maddi kazanç aracı olarak görmediklerine ilişkin sözleri, fon krizine gönderme olarak yorumlandı. Ancak paylaşımındaki fotoğraf da en az sözleri kadar konuşuldu. Arınç'ın yanındaki kişiyi Özgür Özel'e benzeten kullanıcılar, "Fotoğraftaki sen değil misin?" diyerek Özel'i etiketledi.
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Siyaseti hiçbir zaman şahsi menfaat ve maddi kazanç aracı olarak görmediklerini belirten Arınç'ın sözleri, son dönemde kamuoyunda tartışılan fon krizine gönderme olarak yorumlandı. Ancak paylaşımda kullanılan fotoğraftaki bir ayrıntı da merak uyandırdı.
Bülent Arınç, yaptığı paylaşımda siyaseti kişisel çıkar ve maddi kazanç elde etmenin bir yolu olarak görmediklerini vurguladı. Arınç'ın açıklaması, kamuoyunda tartışılmaya devam eden fon kriziyle ilişkilendirildi.
FOTOĞRAFTAKİ KİŞİYİ ÖZGÜR ÖZEL'E BENZETTİLER
Arınç'ın açıklamasından çok, paylaşımına eklediği fotoğraftaki bir ayrıntı konuşuldu. Fotoğrafta Arınç'ın yanında bulunan kişilerden biri, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e benzetildi. Görüntüyü inceleyen bazı kullanıcılar, fotoğraftaki kişinin Özel olup olmadığını sorguladı. Özel'i etiketleyen kullanıcılar, "Fotoğraftaki sen değil misin?" yorumunda bulundu. Fotoğraftaki kişinin kimliği ise henüz netlik kazanmadı.
“en kötü renk bile yanar döner olmaktan iyidir. bu adamın rengi belli değil.”Tüm yorumlar (4)
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