Son Dakika Afad Haberleri

11:51 Antalya'da uçurumun kenarında mahsur kalan kişi kurtarıldı Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kayıp olarak aranırken uçurumun kenarında bulunan kişi kurtarıldı.

11:22 Sel felaketinde 189 kişi tahliye edildi Sel felaketinde 189 kişi tahliye edildi Ekipler zamanla yarıştı Düzce'de 6-7 Temmuz tarihleri arasında etkili olan sağanak yağış dereleri taşırınca, evlerinde mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı.

11:02 Uçurumun kenarında mahsur kalan adam 6 saatte kurtarıldı Antalya'da uçurumun kenarında mahsur kalan bir kişi, toplam 13 personelle 4 ekip tarafından 6 saatlik nefes kesen operasyon sonucu kurtarıldı.

09:10 SAKARYA NEHİRDE KAYBOLAN EMİRHAN'IN CESEDİ BULUNDU SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, cumartesi günü yüzdüğü nehirde akıntıya kapılarak boğulan Emirhan Henden'in (20) cesedi bulundu.

08:40 Sakarya Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı Sakarya Nehri'nin Karasu ilçesinden geçen bölümünde suya girdikten sonra kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.

05:08 Bakan yardımcısı Erdil, Erzincan'da incelemelerde bulundu İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşları Değerlendirme toplantısı için gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil, Erzincan'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

02:18 Vali Atay gece gündüz su taşkını yaşanan bölgede DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, gece gündüz su taşkınından etkilenen vatandaşları evlerinde ziyaret ederek incelemelerde bulunuyor.

00:58 Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu Emine'yi arama çalışmaları sürüyor Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, ormanlık alanda kaybolan yabancı uyruklu down sendromlu Emine için başlatılan arama çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor.

00:58 Kastamonu'da gerçeği aratmayan helikopter destekli arama kurtarma tatbikatı Kastamonu'nun Abana ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren vatandaşın canlandırıldığı kurtarılma tatbikatına, sahil güvenliğe ait helikopter ile bot da destek verdi.

23:08 2021 Yılı III. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı Rize İli 2021 yılı III. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Rize Valisi Kemal Çeber Başkanlığında AFAD Acil Durum Yönetim Merkezinde gerçekleştirildi.

23:07 İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüklerini Ziyaret Etti Bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve toplantılara katılmak üzere ilimize teşrif eden İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüklerini ziyaret etti.

22:47 Dere taştı: 2 aile mahsur kaldı Dere taştı: 2 aile mahsur kaldı -Hem kanalizasyon patladı, hem dere taştı yollar sular altında kaldı Düzce'de etkili olan sağanak yağış sebebiyle merkeze bağlı Ozanlar Köyünde dere taştı.

22:38 Selde hayatını kaybeden vatandaş son yolculuğuna uğurlandı Selde hayatını kaybeden vatandaş son yolculuğuna uğurlandı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 78 yaşındaki Sami Özkul son yolculuğuna uğurlandı.

20:41 Sel bölgesini gezen Bozkurt'tan açıklama: "Devletimiz burada" AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, ekibi ile birlikte sel afeti yaşayan Ormanlı beldesinde incelemelerde bulundu.

20:11 Vali Kaldırım Karasu'da Nehirde Kaybolan Genci Arama Çalışmalarını Yerinde İnceledi Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım, Karasu ilçesi Adatepe Mahallesinden geçen Sakarya Nehri'nde kaybolan Emirhan Henden için yapılan arama çalışmalarını yerinde inceledi.

18:44 Helikopterin de destek verdiği tekneden boğulan vatandaşın kurtarıldığı tatbikatı, sahilde yüzenler merakla izledi Helikopterin de destek verdiği tekneden boğulan vatandaşın kurtarıldığı tatbikatı, sahilde yüzenler merakla izledi -Kastamonu'da gerçeği aratmayan helikopter destekli arama kurtarma tatbikatı Kastamonu'nun Abana ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren vatandaşın canlandırıldığı kurtarılma...

18:08 Kayalıklardan Düşen Turist İtfaiye ve Afad Ekipleri Tarafından Kurtarıldı Kayalıklardan Düşen Turist İtfaiye ve Afad Ekipleri Tarafından Kurtarıldı Nevşehir'in Göreme beldesinde çıktığı tepeden düşerek kayalıklara sıkışan ABD'li turisti bulunduğu yerden Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD ekipleri kurtardı.

18:07 Valimiz "Afet Farkındalık Bilinci" Eğitim Alanını Ziyaret Etti Valimiz Kamuran TAŞBİLEK, 15 Temmuz Zafer Meydanında AFAD öncülüğünde kurulan, ANDA Arama Kurtarma ekibinin "Afet Farkındalık Bilinci" eğitim alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

17:23 Kayalıklara sıkışan turisti AFAD ekipleri kurtardı Nevşehir'in Göreme beldesinde fotoğraf çekerken düşerek kayalıklara sıkışan kadın turist AFAD ekiplerince kurtarıldı.

17:10 Son dakika haber: Selin bıraktığı hasar sular çekilince ortaya çıktı Gelen son dakika haberlerine göre Selin bıraktığı hasar sular çekilince ortaya çıktı Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesinde yoğun yağış sonrası oluşan selin tahribatı sular çekilince ortaya çıktı.

16:56 ABD'Lİ TURİST, FOTOĞRAF ÇEKERKEN DÜŞTÜĞÜ KAYALIKLAR ARASINDA SIKIŞTI TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da fotoğraf çeken ABD'li Greencejami Cee (58), dengesini kaybedip, 10 metre yükseklikten düştü.

16:39 Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu Emine'yi arama çalışmaları sürüyor Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu Emine'yi arama çalışmaları sürüyor Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, ormanlık alanda kaybolan Suriye uyruklu down sendromlu Emine için başlatılan arama çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor.

16:36 ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da fotoğraf çeken ABD'li 58 yaşındaki Greencejami Cee, dengesini kaybedip 10 metre yükseklikten düştü. Kayalıklar arasında sıkışan kadın, AFAD ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, ayağında kırık tespit edildi. Olay, akıllara gerçek bir hikayeden esinlenen "127 Saat" filmini getirdi.

16:32 İçişleri Bakanlığı İZDES Projesi çalışmaları Erzincan'da İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi ile milletin gönlünü kazanmayı esas aldıklarını belirtti.

16:31 Kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı 15 metre derinliğindeki kuyu AFAD ekiplerinin kurtarma çalışmaları Köpeğin kurtarılma anıAmasya'da kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 15 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpek, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

14:20 Son dakika haberleri... Selde hayatını kaybeden vatandaş son yolculuğuna uğurlandı Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 78 yaşındaki Sami Özkul son yolculuğuna uğurlandı.

13:00 ZONGULDAK'TA SELİN YARALARI SARILIYOR ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde etkili olan selin ardından temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

11:51 KAYALIK BÖLGEDE DANA KURTARMA SEFERBERLİĞİ ARDAHAN'ın Göle ilçesi Filizli köyü merasında, bir tarafı uçurum olan kayaya çıkan dana, Jandarma ve AFAD ekiplerince 3 saatte kurtarıldı.

11:50 Son dakika haberleri... Ormanda kaybolan zihinsel engelli adam bulundu Son dakika haberi... Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yoğunoluk köyüne giden ve ormanlık alanda kaybolan 41 yaşındaki zihinsel engelli Mustafa Tokgöz, jandarma ve AFAD ekibi tarafından sabah saatlerinde bulundu.

11:45 Ardahan'da kayalıkta mahsur kalan tosunu jandarma ve AFAD ekipleri kurtardı Ardahan'ın Göle ilçesinde kayalıkta mahsur kalan tosun, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

11:07 Uludağ'da Kaybolan 4 Arkadaş, AFAD ve JAK Timleri Tarafından Bulundu Bursa'dan doğa yürüyüşü yapmak için sabah saatlerinde Uludağ'a çıkan M. E. V. (21), B. İ. (20), F. D. (20) ile E. K. (20), 2'nci Oteller Gelişim Bölgesi'nden, Göller Bölgesine doğru yürümeye başladı.

10:56 Selin izleri sular çekilince ortaya çıktı Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesinde yoğun yağış sonrası oluşan selin tahribatı sular çekilince ortaya çıktı.

10:28 Uçurumdan düşen kadını, AFAD kurtardı Aydın'ın Efeler ilçesinde uçurumdan düşen genç kadın AFAD ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

10:08 Son dakika haberi... Kayalıklarda mahsur kalan inek için halatlı kurtarma operasyonu Son dakika haberine göre Kayalıklarda mahsur kalan inek için halatlı kurtarma operasyonu Ardahan'ın Göle İlçesi'nde, çıktığı kayalıklardan inemeyen inek Jandarma ve AFAD tarafından kurtarıldı.

08:58 BİYOGAZ TESİSİ İNŞAATINDA GÖÇÜK: 3 YARALI KIRŞEHİR'in Boztepe ilçesinde, biyogaz tesisi inşaatında meydana gelen göçükte sıkışan 3 işçi yaralandı.

08:45 HURDA TOPLAMAK İÇİN EVDEN ÇIKTI, 3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR HATAY'ın Hassa ilçesinde, evinden hurda toplamak için çıkan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan Engin Seyyar (31) için arama çalışması başlatıldı.

04:12 3 gündür haber alınamayan kişi ölü olarak bulundu Hatay'ın Hassa ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 31 yaşındaki Engin Seyyar boş arazide ölü olarak bulundu.

03:00 BİYOGAZ TESİSİ İNŞAATINDA GÖÇÜK: 3 YARALI KIRŞEHİR'in Boztepe ilçesinde, biyogaz tesisi inşaatında meydana gelen göçükte sıkışan 3 işçi yaralandı.

02:13 Biyogaz tesisindeki göçükte 3 işçi yaralandı Kırşehir'de biyogaz tesisinde meydana gelen göçükte 3 işçi yaralandı.

02:11 Biyogaz tesisi inşaatında göçük 3 yaralı Kırşehir'in Boztepe ilçesi yakınlarında Biyogaz inşaatında meydana gelen göçükte 3 işçi yaralandı.

01:34 Hatay'da 3 gündür haber alınamayan genç ölü bulundu Hatay'ın Hassa ilçesinde 3 gündür haber alınamayan genç elektrik çarpması sonucu ormanda ölü bulundu.