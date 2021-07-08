Son Dakika Afad Haberleri

- 11:51 Antalya'da uçurumun kenarında mahsur kalan kişi kurtarıldı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kayıp olarak aranırken uçurumun kenarında bulunan kişi kurtarıldı.
- 11:22 Sel felaketinde 189 kişi tahliye edildi
Sel felaketinde 189 kişi tahliye edildi Ekipler zamanla yarıştı Düzce'de 6-7 Temmuz tarihleri arasında etkili olan sağanak yağış dereleri taşırınca, evlerinde mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı.
- 11:02 Uçurumun kenarında mahsur kalan adam 6 saatte kurtarıldı
Antalya'da uçurumun kenarında mahsur kalan bir kişi, toplam 13 personelle 4 ekip tarafından 6 saatlik nefes kesen operasyon sonucu kurtarıldı.
- 09:10 SAKARYA NEHİRDE KAYBOLAN EMİRHAN'IN CESEDİ BULUNDU
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, cumartesi günü yüzdüğü nehirde akıntıya kapılarak boğulan Emirhan Henden'in (20) cesedi bulundu.
- 08:40 Sakarya Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Sakarya Nehri'nin Karasu ilçesinden geçen bölümünde suya girdikten sonra kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.
- 05:08 Bakan yardımcısı Erdil, Erzincan'da incelemelerde bulundu
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum Kuruluşları Değerlendirme toplantısı için gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil, Erzincan'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu.
- 02:18 Vali Atay gece gündüz su taşkını yaşanan bölgede
DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, gece gündüz su taşkınından etkilenen vatandaşları evlerinde ziyaret ederek incelemelerde bulunuyor.
- 00:58 Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu Emine'yi arama çalışmaları sürüyor
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, ormanlık alanda kaybolan yabancı uyruklu down sendromlu Emine için başlatılan arama çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor.
- 00:58 Kastamonu'da gerçeği aratmayan helikopter destekli arama kurtarma tatbikatı
Kastamonu'nun Abana ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren vatandaşın canlandırıldığı kurtarılma tatbikatına, sahil güvenliğe ait helikopter ile bot da destek verdi.
- 00:58 10 metre yüksekten düşerek kayalıklara sıkışan turisti AFAD ekipleri kurtardı
Nevşehir'in Kapadokya ilçesinde fotoğraf çekerken düşerek kayalıklara sıkışan turist, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
- Dün Dün 23:08 2021 Yılı III. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı
Rize İli 2021 yılı III. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Rize Valisi Kemal Çeber Başkanlığında AFAD Acil Durum Yönetim Merkezinde gerçekleştirildi.
- Dün Dün 23:07 İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüklerini Ziyaret Etti
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve toplantılara katılmak üzere ilimize teşrif eden İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil, AFAD ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüklerini ziyaret etti.
- Dün Dün 23:07 İçişleri Bakanlığı İl Koordinasyon Toplantısı, İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil'in başkanlığında düzenlendi
İçişleri Bakanlığı İl Koordinasyon Toplantısı, İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Tayyib Sabri Erdil'in başkanlığında düzenlendi.
- Dün Dün 22:47 Dere taştı: 2 aile mahsur kaldı
Dere taştı: 2 aile mahsur kaldı -Hem kanalizasyon patladı, hem dere taştı yollar sular altında kaldı Düzce'de etkili olan sağanak yağış sebebiyle merkeze bağlı Ozanlar Köyünde dere taştı.
- Dün Dün 22:38 Selde hayatını kaybeden vatandaş son yolculuğuna uğurlandı
Selde hayatını kaybeden vatandaş son yolculuğuna uğurlandı Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 78 yaşındaki Sami Özkul son yolculuğuna uğurlandı.
- Dün Dün 20:41 Sel bölgesini gezen Bozkurt'tan açıklama: "Devletimiz burada"
AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, ekibi ile birlikte sel afeti yaşayan Ormanlı beldesinde incelemelerde bulundu.
- Dün Dün 20:11 Vali Kaldırım Karasu'da Nehirde Kaybolan Genci Arama Çalışmalarını Yerinde İnceledi
Valimiz Sayın Çetin Oktay Kaldırım, Karasu ilçesi Adatepe Mahallesinden geçen Sakarya Nehri'nde kaybolan Emirhan Henden için yapılan arama çalışmalarını yerinde inceledi.
- Dün Dün 19:39 Karabük'te ormanlık alanda kaybolan down sendromlu genç kıza, arama çalışmalarının 3. gününde de ulaşılamadı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, ormanlık alanda kaybolan Suriyeli down sendromlu genç kız için başlatılan arama çalışmaları üçüncü gününde de sürüyor.
- Dün Dün 18:44 Helikopterin de destek verdiği tekneden boğulan vatandaşın kurtarıldığı tatbikatı, sahilde yüzenler merakla izledi
Helikopterin de destek verdiği tekneden boğulan vatandaşın kurtarıldığı tatbikatı, sahilde yüzenler merakla izledi -Kastamonu'da gerçeği aratmayan helikopter destekli arama kurtarma tatbikatı Kastamonu'nun Abana ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren vatandaşın canlandırıldığı kurtarılma...
- Dün Dün 18:08 Kayalıklardan Düşen Turist İtfaiye ve Afad Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Kayalıklardan Düşen Turist İtfaiye ve Afad Ekipleri Tarafından Kurtarıldı Nevşehir'in Göreme beldesinde çıktığı tepeden düşerek kayalıklara sıkışan ABD'li turisti bulunduğu yerden Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD ekipleri kurtardı.
- Dün Dün 18:07 Valimiz "Afet Farkındalık Bilinci" Eğitim Alanını Ziyaret Etti
Valimiz Kamuran TAŞBİLEK, 15 Temmuz Zafer Meydanında AFAD öncülüğünde kurulan, ANDA Arama Kurtarma ekibinin "Afet Farkındalık Bilinci" eğitim alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
- Dün Dün 17:47 KASTAMONU - Düzenlenen UMKE tatbikatında mahsur kalanların kurtarılması canlandırıldı
Kastamonu'nun Abana ilçesinde 9. Bölge UMKE Eğitim ve Tatbikat Kampı yapıldı.
- Dün Dün 17:23 Kayalıklara sıkışan turisti AFAD ekipleri kurtardı
Nevşehir'in Göreme beldesinde fotoğraf çekerken düşerek kayalıklara sıkışan kadın turist AFAD ekiplerince kurtarıldı.
- Dün Dün 17:10 Son dakika haber: Selin bıraktığı hasar sular çekilince ortaya çıktı
Gelen son dakika haberlerine göre Selin bıraktığı hasar sular çekilince ortaya çıktı Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesinde yoğun yağış sonrası oluşan selin tahribatı sular çekilince ortaya çıktı.
- Dün Dün 16:56 ABD'Lİ TURİST, FOTOĞRAF ÇEKERKEN DÜŞTÜĞÜ KAYALIKLAR ARASINDA SIKIŞTI
TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da fotoğraf çeken ABD'li Greencejami Cee (58), dengesini kaybedip, 10 metre yükseklikten düştü.
- Dün Dün 16:39 Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu Emine'yi arama çalışmaları sürüyor
Ormanlık alanda kaybolan down sendromlu Emine'yi arama çalışmaları sürüyor Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, ormanlık alanda kaybolan Suriye uyruklu down sendromlu Emine için başlatılan arama çalışmaları üçüncü gününde de devam ediyor.
- Dün Dün 16:36 ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da fotoğraf çeken ABD'li 58 yaşındaki Greencejami Cee, dengesini kaybedip 10 metre yükseklikten düştü. Kayalıklar arasında sıkışan kadın, AFAD ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, ayağında kırık tespit edildi. Olay, akıllara gerçek bir hikayeden esinlenen "127 Saat" filmini getirdi.
- Dün Dün 16:32 İçişleri Bakanlığı İZDES Projesi çalışmaları Erzincan'da
İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi ile milletin gönlünü kazanmayı esas aldıklarını belirtti.
- Dün Dün 16:31 Kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı
15 metre derinliğindeki kuyu AFAD ekiplerinin kurtarma çalışmaları Köpeğin kurtarılma anıAmasya'da kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 15 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpek, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
- Dün Dün 14:20 Son dakika haberleri... Selde hayatını kaybeden vatandaş son yolculuğuna uğurlandı
Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden 78 yaşındaki Sami Özkul son yolculuğuna uğurlandı.
- Dün Dün 14:03 Son dakika haberi... Sel felaketinin şiddeti kamerada...Selin ortasında traktörde bulunan 6 kişi kurtulmak için böyle mücadele etti
Edinilen son dakika haberine göre Sel felaketinin şiddeti kamerada.
- Dün Dün 13:00 ZONGULDAK'TA SELİN YARALARI SARILIYOR
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde etkili olan selin ardından temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.
- Dün Dün 12:23 Son dakika haber... AKYAZI'DA SEL BÖLGESİNDE YARALAR SARILIYOR
Son dakika haberleri... SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde sel felaketinin ardından ekipler seferber oldu.
- Dün Dün 12:02 Son dakika: Çocuk evlerinde kalan öğrencilere 'afet' eğitimi
Gelen son dakika haberine göre Samsun'da çocuk evlerinde kalan öğrencilere "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.
- Dün Dün 11:51 KAYALIK BÖLGEDE DANA KURTARMA SEFERBERLİĞİ
ARDAHAN'ın Göle ilçesi Filizli köyü merasında, bir tarafı uçurum olan kayaya çıkan dana, Jandarma ve AFAD ekiplerince 3 saatte kurtarıldı.
- Dün Dün 11:50 Son dakika haberleri... Ormanda kaybolan zihinsel engelli adam bulundu
Son dakika haberi... Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Yoğunoluk köyüne giden ve ormanlık alanda kaybolan 41 yaşındaki zihinsel engelli Mustafa Tokgöz, jandarma ve AFAD ekibi tarafından sabah saatlerinde bulundu.
- Dün Dün 11:45 Ardahan'da kayalıkta mahsur kalan tosunu jandarma ve AFAD ekipleri kurtardı
Ardahan'ın Göle ilçesinde kayalıkta mahsur kalan tosun, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
- Dün Dün 11:07 Uludağ'da Kaybolan 4 Arkadaş, AFAD ve JAK Timleri Tarafından Bulundu
Bursa'dan doğa yürüyüşü yapmak için sabah saatlerinde Uludağ'a çıkan M. E. V. (21), B. İ. (20), F. D. (20) ile E. K. (20), 2'nci Oteller Gelişim Bölgesi'nden, Göller Bölgesine doğru yürümeye başladı.
- Dün Dün 10:56 Selin izleri sular çekilince ortaya çıktı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesinde yoğun yağış sonrası oluşan selin tahribatı sular çekilince ortaya çıktı.
- Dün Dün 10:28 Uçurumdan düşen kadını, AFAD kurtardı
Aydın'ın Efeler ilçesinde uçurumdan düşen genç kadın AFAD ve polis ekipleri tarafından kurtarıldı.
- Dün Dün 10:08 Son dakika haberi... Kayalıklarda mahsur kalan inek için halatlı kurtarma operasyonu
Son dakika haberine göre Kayalıklarda mahsur kalan inek için halatlı kurtarma operasyonu Ardahan'ın Göle İlçesi'nde, çıktığı kayalıklardan inemeyen inek Jandarma ve AFAD tarafından kurtarıldı.
- Dün Dün 09:09 Osmaniye'de dün kaybolan zihinsel engelli ormanlık alanda bulundu
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dün kaybolan zihinsel engelli ormanlık alanda bulundu.
- Dün Dün 08:58 BİYOGAZ TESİSİ İNŞAATINDA GÖÇÜK: 3 YARALI
KIRŞEHİR'in Boztepe ilçesinde, biyogaz tesisi inşaatında meydana gelen göçükte sıkışan 3 işçi yaralandı.
- Dün Dün 08:45 HURDA TOPLAMAK İÇİN EVDEN ÇIKTI, 3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR
HATAY'ın Hassa ilçesinde, evinden hurda toplamak için çıkan ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan Engin Seyyar (31) için arama çalışması başlatıldı.
- Dün Dün 04:12 3 gündür haber alınamayan kişi ölü olarak bulundu
Hatay'ın Hassa ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 31 yaşındaki Engin Seyyar boş arazide ölü olarak bulundu.
- Dün Dün 03:00 BİYOGAZ TESİSİ İNŞAATINDA GÖÇÜK: 3 YARALI
KIRŞEHİR'in Boztepe ilçesinde, biyogaz tesisi inşaatında meydana gelen göçükte sıkışan 3 işçi yaralandı.
- Dün Dün 02:13 Biyogaz tesisindeki göçükte 3 işçi yaralandı
Kırşehir'de biyogaz tesisinde meydana gelen göçükte 3 işçi yaralandı.
- Dün Dün 02:11 Biyogaz tesisi inşaatında göçük 3 yaralı
Kırşehir'in Boztepe ilçesi yakınlarında Biyogaz inşaatında meydana gelen göçükte 3 işçi yaralandı.
- Dün Dün 01:34 Hatay'da 3 gündür haber alınamayan genç ölü bulundu
Hatay'ın Hassa ilçesinde 3 gündür haber alınamayan genç elektrik çarpması sonucu ormanda ölü bulundu.
- Dün Dün 00:57 Karabük'te otomobilin panoya çarptığı kazanın yeni görüntüleri çıktı
Karabük-Kastamonu karayolunda meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkan ve akaryakıt istasyonun reklam tabelasına çarpan otomobilin kaza anına ait yeni görüntüleri ortaya çıktı.