(İSTANBUL) Gece yarısından sonra fırtınayla birlikte görülen yağış İstanbul'un özellikle batısındaki ilçelerde etkili oldu. Çatalca Karamandere ve Karacaköy'de mahsur kalan 32 kişi itfaiye, AFAD, Çatalca ve Silivri Belediyesi ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Şiddetli yağış ve fırtına İstanbul'da, özellikle batı ilçelerinde etkili oluyor. Gece yarısından sonra başlayan ve uzun süre etkili olan yağış Çatalca Karamandere ve Karacaköy'de sele dönüştü. Karatepe çıkmazı ve bölgede bazı noktalarda mahsur kalan vatandaşlar için kurtarma çalışması başlatıldı. İtfaiye, AFAD, Çatalca ve Silivri Belediyesi kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalar sonucu 32 kişi kurtarıldı.

VALİ GÜL: CAN KAYBI, YARALANAN YOK

Bölgede inceleme yapan İstanbul Valisi Davut Gül "Bu bölgede mahsur kalan kimse kalmadı. Diğer mahallelerde de zaman zaman ihbarlar geliyor. Onlara da arkadaşlarımız müdahale ediyor. Herhangi bir can kaybı yok, yaralanan yok. Bununla ilgili sıkıntılı durumda olan yok." dedi.

ERHAN GÜZEL: SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Bölgedeki çalışmaları yakından takip eden Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel de sosyal medya hesabından şu bilgileri verdi:

"İlçemizde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Karamandere ve Karacaköy mahallelerimizde su baskınları meydana geldi. Bazı yollarımız ulaşıma kapanırken mahsur kalan vatandaşlarımız oldu. Yağışın ilk anından itibaren AFAD, emniyet güçlerimiz, İBB ve Çatalca Belediyemizin ekipleriyle birlikte sahadayız. Tüm kurumlarımızın iş birliği ve koordinasyonuyla bölgelerde gerekli müdahaleleri gerçekleştiriyor, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Önceliğimiz hemşehrilerimizin can güvenliğini sağlamak. Süreci sahadan yakından takip ediyoruz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun. Yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukları 444 61 02 numaralı Çatalca Belediyesi Çözüm Merkezimize bildirebilirsiniz."

SİLİVRİ BELEDİYESİ: SAK EKİBİMİZ BÖLGEYE HAREKET ETTİ

Konuya ilişkin Silivri Belediyesi'nden yapılan açıklamada da "Çatalca'nın Karamandere Mahallesi'nde etkili olan yoğun yağışın ardından bazı vatandaşlarımızın mahsur kaldığı ihbarı üzerine Silivri Arama Kurtarma (S.A.K.) ekibimiz bölgeye intikal etti. Ekibimiz, mahsur kalan vatandaşlarımızın bulundukları yerlerden tahliye edilerek güvenli alanlara ulaştırılması için olay yerinde yürütülen kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Bölgedeki çalışmalar devam ediyor. Yoğun yağıştan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.