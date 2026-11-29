Şehzadeler'de gece saatlerinde iki arkadaş arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçakla yaralanan Akif Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Aşağıçobanisa Mahallesi'nde gece saatlerinde, arkadaş oldukları öğrenilen F.Ö. ile Akif Yıldız arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada F.Ö., yanında bulunan bıçakla Akif Yıldız'ı yaraladı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldız, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Akif Yıldız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ AYNI GECE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli F.Ö., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu aynı gece yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.