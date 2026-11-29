Manisa Şehzadeler'de bıçakla yaralanan 1 kişi Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağıçobanisa Mahallesi'nde gece çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan 1 kişi, Manisa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Jandarma, bıçakla yaraladığı öne sürülen şüpheli F.Ö.'yü aynı gece yakaladı; soruşturma sürüyor.
Şehzadeler'de gece saatlerinde iki arkadaş arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçakla yaralanan Akif Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Aşağıçobanisa Mahallesi'nde gece saatlerinde, arkadaş oldukları öğrenilen F.Ö. ile Akif Yıldız arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada F.Ö., yanında bulunan bıçakla Akif Yıldız'ı yaraladı.
HASTANEDE KURTARILAMADI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yıldız, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Akif Yıldız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
ŞÜPHELİ AYNI GECE YAKALANDI
Olayın ardından kaçan şüpheli F.Ö., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu aynı gece yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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