MasterChef Türkiye'de gösterdiği performansla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Beyza Huri Aydın, yarışmanın yeni sezonunda konuk olarak ekran karşısına çıktı. Jüri üyeleriyle sohbet eden Beyza, yarışma sonrasındaki hayatına ve yeni yatırımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

FRANSA'DAN KONYA'YA YERLEŞMİŞTİ

Aslen Konyalı olan ancak Fransa'da doğup büyüyen Beyza Huri Aydın, yarışmanın ardından Türkiye'de yaşamaya karar vermişti. Konya'ya yerleşerek ticarete atılan Beyza, kendi adına pastane açmıştı.

YENİ YATIRIMINI İLK KEZ DUYURDU

Konya'daki işletmesinin faaliyetlerine devam ettiğini belirten Beyza, farklı bir şehirde yeni konseptli bir mekan açmaya hazırlandığını söyledi. Bu gelişmeyi henüz sosyal medya hesabından paylaşmadığını belirten eski yarışmacı, haberi ilk kez MasterChef'te duyurmak istediğini ifade etti.

BU KEZ ANKARA'DA RESTORAN AÇACAK

Konya'nın ardından Ankara'da restoran açmaya hazırlanan Beyza, yeni işletmesi için çalışmaların sürdüğünü anlattı. Beyza'nın yeni restoranının açılış tarihine ilişkin ise bilgi verilmedi.