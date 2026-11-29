Gürsu'da iki yıldır ayrı yaşadığı eşinin silahlı saldırısında hayatını kaybeden Filiz Yeşilyurt'un, memleketinde 16 yıl önce severek evlendiği öğrenildi. Gece vardiyasından çıkıp kızını almaya giden Yeşilyurt'un, evden ayrılmadan önce annesine çay demlemesini söylediği ortaya çıktı.

OKUL ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI

Olay, 26 Kasım'da saat 12.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki Atatürk İlkokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre, 5 yaşındaki kızını anaokulundan almak için okula gelen Filiz Yeşilyurt (34), boşanma aşamasındaki eşi Taksim Yeşilyurt'un (40) silahlı saldırısına uğradı. Mermilerin isabet ettiği Yeşilyurt, ağır yaralandı.

Olayın ardından kaçan Taksim Yeşilyurt, birkaç sokak ileride aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİSİ DE KURTARILAMADI

Filiz Yeşilyurt, ambulansla kaldırıldığı Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'nde, Taksim Yeşilyurt da Kestel Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün ertesi günü yaşandı.

ERZURUM'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından cenazesi memleketine gönderilen Filiz Yeşilyurt, dün Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Sarıyar Mahallesi'nde toprağa verildi.

16 YIL ÖNCE SEVEREK EVLENMİŞLER

Telefonla ulaşılan baba Yasin Yeşilyurt, kızının uzaktan akrabaları olan Taksim Yeşilyurt ile 16 yıl önce severek evlendiğini anlattı. Çiftin evlendikten sonra çalışmak için Bursa'nın Gürsu ilçesine yerleştiğini söyleyen Yeşilyurt, şöyle konuştu:

"Evliliklerinden 4 çocukları dünyaya geldi. Kızım bir fabrikada gece vardiyasında çalışıyordu. Aralarında yaşanan geçimsizlik sonucu boşanma davası açıp, ayrı yaşamaya başladılar. Ben de eşimle birlikte, kış aylarında Gürsu'ya gelip, kızımın yanında kalıyordum."

"ANNE ÇAY DEMLE, GELİNCE İÇERİZ"

Olay günü kızının gece vardiyasından çıkıp eve geldikten sonra anasınıfına giden 5 yaşındaki torununu almaya gittiğini anlatan Yasin Yeşilyurt, "Filiz evden ayrılırken, 'Anne işte çok yoruldum. Çay demle gelince içeriz. Ben daha sonra yatacağım' dedi. Sonra da evden ayrıldı. Kendisini takip eden Taksim Yeşilyurt, kızımı okul önünde beklerken öldürdü. Acı haberi duyunca inanamadık. Yaşananları torunlarımıza anlatmakta zorlanıyoruz" diye konuştu.

"SİLAHIN KAYNAĞI AÇIKLANSIN" ÇAĞRISI

Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK), Filiz Yeşilyurt cinayetinin takipçisi olacaklarını açıkladı. KDK, saldırıda kullanılan silahın kaynağının açıklanması çağrısında bulundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.