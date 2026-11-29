Denizli'de ifadesi alınmak üzere davet edildiği polis merkezine vasıtası olmadığı için gelemeyeceğini söyleyip, polislerden kendisini almalarını rica eden şahıs, adresine gelen polislere bıçakla saldırdı. Ayağından vurularak etkisiz hale getirilen şahsın psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü.

İFADE VERMEK İÇİN ARAÇ İSTEDİ

Olay, Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulacağı bildirilerek polis merkezine davet edildi. Polis memuruna aracının olmadığını söyleyen şahıs, alınması halinde ancak ifade verebileceğini ifade etti.

BİBER GAZI VE UYARI ATEŞİ DE DURDURMADI

Şahsı polis merkezine götürmek için adrese gelen polis ekipleri ise neye uğradığını şaşırdı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs polis ekiplerine bıçakla saldırı girişiminde bulundu. Polis memurları ise ilk olarak biber gazıyla müdahale ettiği şahsın saldırısının devam etmesi üzerine silahına davrandı. Polis ekipleri ilk olarak havaya açtıkları ateşe rağmen saldırgan davranışlarını sürdüren şahsı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Ayağından yaralanan şüpheli şahıs ise evine kaçtı. Bölgeye sevk edilen diğer takviye ekiplerin de desteğiyle evine saklanan şüpheli şahıs etkisiz hale getirildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.