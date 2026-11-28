Tolga Karel, oyunculuk kariyerini geride bırakarak yerleştiği ABD'de kurduğu yeni hayatıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü oyuncudan ailesiyle birlikte yeni bir kare geldi.

YAPRAK DÖKÜMÜ'NÜN OĞUZ'UYDU

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Yaprak Dökümü dizisinde Oğuz karakterine hayat veren Tolga Karel, performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Dizinin ardından oyunculuk kariyerinde farklı bir yol izleyen Karel, 2016 yılında hayatını değiştiren bir karar aldı. Televizyon kariyerine nokta koyan Tolga Karel, Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşerek kendisine yeni bir hayat kurdu. Oyunculuktan tamamen farklı bir sektöre yönelen Karel, yaşamını ABD'de sürdürmeye başladı.

AYLIK 8 BİN DOLARA TIR ŞOFÖRLÜĞÜ YAPTI

Amerika'ya taşındıktan sonra çalışma hayatında farklı bir sayfa açan Tolga Karel, geçimini sağlamak için TIR şoförlüğü yapmaya başladı. Bir dönem televizyon ekranlarının tanınan isimlerinden biri olan Karel, ABD'deki ilk yıllarında aylık 8 bin dolar gelirle TIR şoförlüğü yaptı. İlerleyen yıllarda lojistik ve nakliyat sektöründe kendi işini kuran Karel, şoförlükten şirket sahipliğine uzanan yeni bir kariyer inşa etti. Oyunculuk yıllarını geride bırakan ünlü isim, ailesiyle birlikte Florida'da yaşamını sürdürüyor.

İKİNCİ EVLİLİĞİNDEN DÖRT ÇOCUĞU VAR

Tolga Karel, 2011 yılında manken Günay Musayeva ile evlendi. 2015 yılında sona eren bu evlilikten Cihangir adında bir oğlu dünyaya geldi. Karel, ABD'ye yerleştiği 2016 yılında ise Sarah Scott ile evlenerek yeni bir aile kurdu. İkinci evliliğinden dört çocuğu bulunan Karel, toplam beş çocuk babası. Eşi Sarah Scott ve dört çocuğuyla Florida'da yaşayan eski oyuncu, iş hayatının yanı sıra ailesiyle geçirdiği zamanlardan da kareler sunuyor.

AİLESİYLE BİRLİKTE SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'den ayrılmasının üzerinden yıllar geçen Tolga Karel, eşi ve dört çocuğuyla birlikte çekilen yeni bir fotoğrafıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Ailesine olan sevgisini dile getiren Karel, kurduğu hayattan duyduğu mutluluğu anlattı. Ünlü isim, aile fotoğrafına şu notu düştü: "Dünyadaki en sevdiğim insanlara bakarken, inanılmaz eşime ve dört harika çocuğuma bakarken, her gün nasıl gerçekten kutsanmış olduğumu hatırlıyorum. Biz altı kişiyle birlikte olan hayatımız dolu, gürültülü ve asla sıkıcı değil ve ben bir saniyeyi bile değiştirmek istemiyorum. Evimizi bu kadar çok sevgi, kahkaha ve neşe ile doldurduğunuz için teşekkür ederim. Sizi hepinizi kelimelerle ifade edemeyeceğim kadar seviyorum!"