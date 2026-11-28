Emre Altuğ, oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte alışveriş merkezinde keyifli vakit geçirdi. Baba ve oğullarının görüntülerindeki boy farkı dikkat çekti.

OĞULLARIYLA YILBAŞI FESTİVALİNE GİTTİ

Müzik ve oyunculuk kariyeriyle tanınan Emre Altuğ, önceki gün akşam saatlerinde oğulları Kuzey ve Uzay ile görüntülendi. Çocuklarıyla birlikte vakit geçiren ünlü şarkıcı, neşeli tavırlarıyla dikkat çekti. Oğullarıyla yemek yemek ve yılbaşı etkinliklerini gezmek için alışveriş merkezine geldiğini belirten Altuğ, "Oğullarımla yemek yemeye geldik. Hem de yılbaşı festivalini gezmek istedik." dedi.

BABASININ BOYUNU GEÇTİ

Emre Altuğ'un oğullarıyla birlikte verdiği pozlarda en dikkat çeken ayrıntı ise çocuklarının büyümesi oldu. Ünlü şarkıcının oğullarından birinin boyunun babasını geçtiği görüldü. Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un çocuklarının yıllar içindeki değişimi, ailece verdikleri son pozlarla bir kez daha ortaya çıktı.

2015 YILINDA BOŞANMIŞLARDI

Magazin dünyasının bir dönem en çok ilgi gören çiftlerinden olan Emre Altuğ ile Çağla Şıkel, dört yıllık birlikteliklerinin ardından 2008 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki oğlu dünyaya geldi. 2015 yılında anlaşmalı olarak boşanan Altuğ ve Şıkel, ayrılıklarının ardından çocuklarının önemli günlerinde bir araya gelmeye devam etti. İkili, bu yıl da küçük oğulları Uzay'ın ortaokul mezuniyet töreninde birlikte görüntülendi.