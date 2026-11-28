Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün, özel hayatında mutlu günlerinden birini yaşadı. Uzun süredir aşk yaşadığı Tuğçe Alaca ile hayatını birleştiren milli futbolcuyu düğününde spor dünyasının önemli isimleri ve takım arkadaşları yalnız bırakmadı.

DURSUN ÖZBEK KESESENİN AĞZINI AÇTI

Düğünde nikah şahitliği yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Yunus Akgün'e verdiği hediye dikkat çekti. Özbek'in genç futbolcuya düğün hediyesi olarak 20 adet Cumhuriyet altını ve 100 bin euro verdiği öğrenildi.

DÜĞÜNE ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Türk futbolunun önemli isimlerini bir araya getiren düğünde genç çiftin nikah şahitliğini Fatih Terim, Dursun Özbek, Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Emre Taşdemir yaptı. Düğüne Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın da katıldı.

GELİNLİK VE DAMATLIK TERCİHLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Tuğçe Alaca, düğününde omuzları açık, korsaj detaylı ve kabarık kesimli beyaz saten gelinlik tercih etti. Yunus Akgün ise siyah smokin, beyaz gömlek ve siyah papyonla davetlilerin karşısına çıktı. Milli futbolcu, damatlığını ceketinin yakasındaki beyaz çiçekle tamamladı.

EVLİLİK TEKLİFİNİ TEKNEDE YAPMIŞTI

Yunus Akgün, 1 Ocak 2025'te Tuğçe Alaca'ya teknede evlilik teklifinde bulunmuştu. O özel anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan futbolcu, "Bu yıldan kalan en güzel an" notunu düşmüştü. Tuğçe Alaca ise "Bu yılın bana en güzel hediyesi" ifadelerini kullanmıştı.

8 Eylül 2025'te aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanan genç çift, yaklaşık 14 aylık nişanlılık sürecinin ardından dünyaevine girdi.