Bolu'da 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunduğu minibüsün çamura saplandığı bölgede ormancılık yapan Saadettin Öztürk, güzergahın dar, bozuk ve tehlikeli olduğunu söyledi. Öztürk, yolun yaklaşık 4 kilometrelik bölümünün araç geçişine elverişli olmadığını belirterek bölgede telefonların da çekmediğini ifade etti.

Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 14-17 yaş aralığındaki 10 kız çocuğu, 2 görevli ve bir şoförle birlikte Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı ile Yedigöller'i kapsayan günübirlik geziye katıldı. Gezi sonrası dönüş yoluna koyulan kafileden bir müddet haber alınamayınca durum ilgili kurumlara iletildi. Kocaeli Jandarma Komutanlığı, saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD'a yaptığı bildirimde araçla saat 16.30'dan itibaren irtibat kurulamadığını kaydetti. Saatler boyunca yürütülen çalışmalar sonucunda minibüs, ilk GPS sinyalinin alındığı ve aramaların yoğunlaştırıldığı tahmini bölgenin yaklaşık 2 kilometre dışında, Düzce'nin Yığılca ilçesinde tespit edildi.

"Yol dar ve geçişe elverişli değil"

Çamura saplanan minibüsün bulunduğu bölgede ormancılık faaliyeti yürüten Saadettin Öztürk, yolun durumuna dair açıklamalarda bulundu. Öztürk, yolun dar ve bozuk olduğunu, büyük kısmının orman yolu niteliği taşıdığını belirterek özellikle barajın aşağısındaki güzergahın araç geçişi bakımından tehlikeli olduğunu ifade etti. Öztürk, yolun kimi bölümlerinde telefonların çekmediğini de dile getirerek "Burası orman yolu, yolun durumu iyi değil. Aşağısında yeni yapılan bir baraj var. Barajın aşağısından itibaren yaklaşık 4 kilometrelik bölüm çok kötü. Yol dar ve geçişe elverişli değil. Burada bir tabela var ancak tabelalar yanlış. Orman yolu olduğu için aşağıya doğru araçla gitmeleri mümkün değil. Gidemezler" dedi.

"Aşağısı çok tehlikeli"

Öztürk, şoförün Yedigöller güzergahında Yığılca tabelasını görmesi üzerine bu yoldan Kocaeli'ye ulaşabileceğini düşünmüş olabileceğini ifade ederek yolun geri kalanındaki tehlikelere işaret etti. Deredibi mevkisinde orman çalışmalarının sürdüğünü ve buranın hayli riskli olduğunu aktaran Öztürk, "Bizim orada çalışma yaptığımız bir yer var. Orası çok tehlikeli. Zaten telefonların çekmediği bir bölge. Dağlık ve stabilize bir yol. Orman yolu olduğu için yolun durumu da çok kötü. Araçların buradan geçmesi oldukça zor" dedi.