Bolu Mudurnu'da traktörden düşen 42 yaşındaki Hakan Menteş hastanede yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mudurnu-Taşkesti karayolunda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücünün yanında oturan Hakan Menteş iddiaya göre dengesini kaybedip yola düştü. Odun yüklü traktörün altında ağır yaralanan Menteş, kaldırıldığı Mudurnu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Hızır İlyas YILDIRIM/MUDURNU(Bolu), – Bolu'nun Mudurnu ilçesinde traktörde sürücünün yanında oturan Hakan Menteş(42), dengesini kaybederek yola düştü. Traktörün tekerleğinin altında kalan Menteş yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde Mudurnu- Taşkesti karayolunun Kovucak köyü mevkiinde meydana geldi. Kenan Cambazoğlu yönetimindeki 14 KC 043 plakalı odun yüklü traktör, Taşkesti yönünde ilerlediği sırada traktörde sürücünün yanında bulunan Hakan Menteş iddiaya göre dengesini kaybederek yola düştü. Hareket halindeki traktörün altında kalan Menteş ağır yaralandı.
Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Menteş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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