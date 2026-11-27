Hızır İlyas YILDIRIM/MUDURNU(Bolu), – Bolu'nun Mudurnu ilçesinde traktörde sürücünün yanında oturan Hakan Menteş(42), dengesini kaybederek yola düştü. Traktörün tekerleğinin altında kalan Menteş yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Mudurnu- Taşkesti karayolunun Kovucak köyü mevkiinde meydana geldi. Kenan Cambazoğlu yönetimindeki 14 KC 043 plakalı odun yüklü traktör, Taşkesti yönünde ilerlediği sırada traktörde sürücünün yanında bulunan Hakan Menteş iddiaya göre dengesini kaybederek yola düştü. Hareket halindeki traktörün altında kalan Menteş ağır yaralandı.

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Menteş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.