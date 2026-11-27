Liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı öne sürülen ve kamuoyunda “Süleymancılar” olarak tanınan cemaate yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında beşinci dalga operasyon gerçekleştirildi.

22 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceki gün 8 ilde düzenlediği yeni dalga operasyonda, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından 22 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN 18'İ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 şüpheliyse adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

Firari durumdaki 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

SORUŞTURMA 13 AĞUSTOS'TA BAŞLADI

Soruşturmanın ilk operasyonu 13 Ağustos'ta Ankara merkezli 17 ilde 123 adrese düzenlenmişti. Alihan Kuriş dahil 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 kişi gözaltına alınmıştı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Alihan Kuriş dahil 32'si 16 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

ÇELİK KASADAN ÇEK VE ALTIN ÇIKTI

Kuriş'in evindeki çelik kasada 3 milyon dolar değerinde çek ile yaklaşık 27,5 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası ele geçirilmişti. Soruşturmanın ilerleyen dalgalarında örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda şirkete kayyum atanmıştı.

DALGA DALGA OPERASYONLAR

Soruşturma kapsamında 25 Ağustos'taki operasyonda adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 35'i tutuklandı. Eylül ayında 23 şirkete kayyum atandı ve adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 20'si tutuklandı. Ekim ayında ise Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 22 kişi yakalanmıştı.

"MALİ YAPILANMAYA YÖNELİK BİR OPERASYON"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, ağustos ayındaki ilk operasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Kesinlikle dini bir görüşe, cemaate karşı bir operasyon yok. Mali yapılanmaya yönelik bir operasyon" ifadelerini kullanmıştı. Alihan Kuriş'in ise ifadesinde kendisine yöneltilen suç örgütü liderliği suçlamasına "Ben sadece bir varisim" yanıtını verdiği basına yansımıştı.

ALİHAN KURİŞ KİMDİR?

Alihan Kuriş, 21 Kasım 1979'da İstanbul'da doğdu. Mimar olan Kuriş, 8 Eylül 2016'da Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ardından kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen grubun liderliğine geçti.