Alman televizyon kanalı ZDF'nin belgeselinde yayımlanan silahlı röportaj görüntülerinin ardından İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 15'e çıktı. Röportajın çekildiği araç, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

Almanya'nın Mainz kentinden yayın yapan ZDF, "Sınır Tanımayan Cinayet" adlı üç bölümlük belgeselinde İstanbul'da Daltonlar suç örgütüyle bağlantılı olduğu öne sürülen kişilere yer verdi. Bir araç içinde silahlı kişilerin röportaj verdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Görüntülerde yer alan ve polis ekiplerince suç örgütü içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 9 şüpheli, ilk aşamada yakalandı. Soruşturma kapsamında 6 şüphelinin daha yakalanması üzerine gözaltı sayısı 15'e yükseldi.

Operasyonda yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 3 dizüstü bilgisayar, 1 ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi. Silahlı röportajın çekildiği araç ise İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesinde sergilendi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.