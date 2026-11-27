Türkiye'nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, uzun bir aranın ardından ortaya çıktı. Omurga Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Merter'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla Sezer'in ameliyat geçirdiği öğrenildi. Merter, eski Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

UZUN SÜRE SONRA GÖRÜNTÜ VERDİ

Görev süresinin sona ermesinin ardından kamuoyu önünde nadiren görülen Ahmet Necdet Sezer'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı. Omurga Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Merter, Sezer ile birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

AMELİYAT GEÇİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Merter'in paylaşımıyla Sezer'in ameliyat geçirdiği ve ameliyat sonrası kontrollerinin yapıldığı öğrenildi. Eski Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Merter, her şeyin yolunda olduğunu belirtti.

"ÇOK ŞÜKÜR HER ŞEY YOLUNDA"

Merter, sosyal medya paylaşımında Sezer'in kızlarıyla birlikte kendilerini ziyaret ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kendisinin ameliyat sonrası kontrollerini yaptık, çok şükür her şey yolunda. Bizi fakültemizde çok kıymetli kızlarıyla ziyarete gelerek teşrifleriyle onurlandırdılar."

SAĞLIKLI VE MUTLU GÜNLER DİLEDİ

Merter, paylaşımının sonunda eski Cumhurbaşkanı Sezer'e ve ailesine sağlıklı, mutlu günler diledi. Sezer'in geçirdiği ameliyatın türüne ilişkin ise bilgi verilmedi.