Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin konuşmasında, yeni yılda elektrik ve doğal gaz tarifelerinde izlenecek politikaya ilişkin önemli mesajlar verdi.

Bayraktar, 2025 yılında tüm vatandaşlara 655 milyar lira elektrik ve doğal gaz desteği sağladıklarını belirterek, "2026 yılında bu tutarın 1 trilyon lirayı aşmasını öngörüyoruz. Halihazırda meskenlerde kullanılan elektriğin yaklaşık yüzde 55'i, doğal gazın yüzde 64'ü devletimizce karşılanmaktadır" ifadelerini kullandı.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİYOR

Bayraktar'ın, bu açıklaması sonrasında milyonlarca abone ile araç sahibinin bütçesini etkileyecek yeni elektrik ve doğal gaz tarifeleri ile akaryakıt fiyatları için gözler 1 Aralık Salı gününe çevrildi.

Akaryakıt sektörü temsilcileri, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, benzin ve motorine 1 Aralık Salı günü ÖTV zammı yapılacağını kaydederek, "Litresi benzinin 4 TL 15 kuruş, motorinin de 3 TL 60 kuruş artacak" diye konuştu.

MOTORİNİN FİYARI 90 LİRAYA ULAŞACAK

Kaynaklar, kasım ayında motorinin litresinin tüm zamanların rekorunu kırdığını hatırlatarak, "Bir litre motorinin fiyatı 101 TL 70 kuruşu gördü. Ardından aşama aşama geriledi ve şu anda 85 TL 80 kuruş düzeyinde seyrediyor. Tabii bu tutar, il bazında farklılık gösterebilir" dedi. Motorin fiyatı, yeni haftada yapılacak zamla yeniden 90 TL'ye dayanacak.

Aralık ayında da elektrik ve doğal gazda konut abonelerine yönelik sübvansiyonların belli düzeylerde devam etmesi bekleniyor.

Kaynaklar, ABD ile İran savaşına bağlı olarak küresel piyasalarda doğal gaz fiyatlarının ciddi biçimde yükseldiğini belirterek, "BOTAŞ'ın, doğal gaz ithalat maliyetleri de arttı. Hatta bir ara, 1 metreküp gaz, 1 doları aştı. BOTAŞ, bu maliyeti konutlara yansıtmıyor" dedi.

Kaynaklar, konutlar için elektrik ve doğal gazda yeni yıla kadar bir zammın beklenmediğini kaydederek, "2027'de, yıl sonu enflasyon hedefi dikkate alınarak bir fiyat ayarlaması gündeme gelecektir" dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), kasım ayının son toplantısını dün yaptı. Kaynaklar, elektrik tarifelerini EPDK'nın belirlediğini belirterek, "EPDK'nın bu konuda yeni bir kararı yok. Bu durumda önceki aylarda geçerli olan tarifeler aralık ayında da uygulanacaktır" diye konuştu.