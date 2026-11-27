Kayyum atanan Halk TV'nin İngiltere'de firari olan sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen ve kanala kayyum atanmasıyla sonuçlanan soruşturmada yeni bir dalga operasyon gerçekleştirildi. Başsavcılık, kanalın 2 spikerine Mahiroğlu ile bağlantılı bir şirket üzerinden aylık kayıt dışı ödeme yapıldığını öne sürdü.

12 ŞÜPHELİDEN 9'U YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre bugün düzenlenen 3. dalga operasyonda 12 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi.

Ece Üner

Şüphelilere yöneltilen suçlamalar şunlar:

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (kara para aklama)

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma

Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma

Rüşvet

İhaleye fesat karıştırma

Vergi Usul Kanunu'na muhalefet

Gözaltına alınan isimler şöyle:

Halk TV spikerleri Ece Üner ve eşi Özgürdeniz (Deniz) Bayramoğlu, BUSTECH firma yöneticisi Haydar Rüzgar, BUSTECH satın alma müdürü Halit Akın, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde halen daire başkanı olarak görev yapan Ulaş Eroğlu, belediye personeli Aşkın Tahan, Ali Kemal Korgan, Hamza Okuyucu ve Ahmet Keçiyokuşu.

Deniz Bayramoğlu

Halk TV Haber Koordinatörü Kürşad Oğuz'un yurt dışında olduğu tespit edildi. Bir şüphelinin firari olduğu, bir şüphelinin ise başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu bildirildi.

"AYLIK 1 MİLYON 650 BİN LİRA" İDDİASI

Başsavcılık açıklamasında, İzmir'den BUSTECH firmasına hakediş ödemeleri yapıldıkça çek bedellerinin bankadan elden çekildiği öne sürüldü. Bu paradan Ece Üner ve Deniz Bayramoğlu'na ayda 1 milyon 650 bin lira kayıt dışı ödeme yapıldığı iddia edildi. Açıklamada ödemelerin "yönlendirilmiş yalan haber" karşılığında yapıldığı ve Halk TV'nin bu faaliyetler için "kalkan" olarak kullanıldığı ileri sürüldü.

Halk TV Haber Koordinatörü Kürşad Oğuz

PARAVAN ŞİRKET VE NAYLON FATURA İDDİASI

Başsavcılığa göre BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri AŞ, Cafer Mahiroğlu'na ait paravan bir şirket olarak 2021'de İzmir'de kuruldu. Şirketin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Onarım ve Bakım Dairesi Başkanlığından rüşvet karşılığında ihale aldığı iddia edildi. Halk TV'nin ve Özdemir Üç Tekstil'in de aralarında bulunduğu bazı şirketlerin BUSTECH üzerinden fonlandığı öne sürüldü.

Açıklamaya göre Esbakım, Korganlar, Hmf ve Repar adlı yedek parça şirketlerinin yöneticileriyle anlaşıldı. Bu şirketlere fatura bedelinin yüzde 12 ile 14'ü arasında komisyon verilerek, gerçekte yapılmayan mal ve hizmet alımları için BUSTECH adına naylon fatura kestirildiği iddia edildi. Faturalar karşılığında firmalara verilmesi gereken çeklerin ise Halk TV'nin kasasında ele geçirildiği ileri sürüldü.

Başsavcılık, rüşvetlerin döviz ve Türk lirası olarak elden ödendiğini savundu. Bu iddiayı gizli tanık ve itirafçı beyanları ile telefon sinyal kayıtlarının desteklediğini açıkladı.

Cafer Mahiroğlu

HALK TV'YE 14 EKİM'DE KAYYUM ATANMIŞTI

Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla soruşturma yürütülüyor. Soruşturma kapsamında 14 Ekim'de sabah saatlerinde Halk TV binasında polis araması yapıldı, kanala kayyum atandı ve yayın durduruldu. Yurt dışında bulunan Mahiroğlu hakkında daha önce yakalama kararı çıkarılmıştı.

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma kapsamında daha önce yapılan operasyonlarda 19 kişi gözaltına alınmış, 8 kişi tutuklanmıştı.

ÜNER HAKKINDA DAHA ÖNCE DE SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Ece Üner, 2024'ten bu yana Halk TV'de ana haber bültenini sunuyor. Mart 2025'te, gazeteci İsmail Saymaz'a ilişkin bir paylaşıma verdiği yanıt nedeniyle Üner hakkında "yargı organlarını alenen aşağılama" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. İfadesinin ardından Üner, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Deniz Bayramoğlu ise yaklaşık 6 yıl Kanal D'de ana haber sunucusu olarak çalıştıktan sonra bu yılın ağustos ayında Halk TV'ye geçmişti.

Başsavcılık, firari şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğünü ve soruşturmaya ilişkin ayrıntıların daha sonra açıklanacağını bildirdi.