UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş, İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlıların 2-1 kazandığı karşılaşmanın önüne ise Gürcü polisinin Türk taraftarlara yönelik sert müdahalesi geçti. Gece boyunca yaşanan olaylara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

FİLİSTİN BAYRAĞI AÇAN TARAFTARLARA SERT MÜDAHALE

Tribünlerde Filistin bayrakları ve "Filistin'e özgürlük" pankartı açan Beşiktaş taraftarlarına Gürcü polisi biber gazı ve coplarla müdahale etti. Güvenlik güçlerinin bazı taraftarları bariyerler ve demir teller arasında sıkıştırdığı görülürken olaylar stadyumun dışına da taştı.

Stadyum dışında yaşanan olaylarda bir polisin yumruk attığı Beşiktaş taraftarı bayıldı. Müdahale sırasında yaralanan bir taraftar ambulansla hastaneye kaldırılırken biber gazı nedeniyle fenalaşan taraftarlar da oldu.

GÜRCÜ POLİSİNİN GERİ KAÇTIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Gecenin ardından ortaya çıkan yeni görüntülerde ise Beşiktaş taraftarlarının Gürcü polisinin sert müdahalesine karşılık verdiği anlar yer aldı. Siyah-beyazlı taraftarların karşılık vermesi üzerine polislerin geri çekilerek uzaklaştığı görüldü. Gürcü polisinin geri kaçtığı anlara ilişkin görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

KARŞILAŞMA 25. DAKİKADA DURDURULDU

Tribünlerde yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşmaya 25. dakikada ara verildi. Mücadelenin Danimarkalı hakemi Morten Krogh ve rakip takım soyunma odasına giderken Beşiktaşlı futbolcular taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Olayların yatışmasının ardından futbolcular yeniden sahaya çıktı ve 5 dakikalık ısınmanın ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.

HAKAN FİDAN DEVREYE GİRDİ

Gürcü polisinin Türk taraftarlara yönelik sert müdahalesinin ardından Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili ile telefonda görüştü. Tiflis Büyükelçiliği ve Batum Başkonsolosluğu yetkilileri de Türk vatandaşlarının güvenliği ve haklarının korunması için girişimlerde bulundu.

TFF'DEN SERT TEPKİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahaleyi sert bir dille kınadı. Yaşanan olayların üzerinin örtülmesine izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan federasyon, sorumluların hesap vermesi için başta UEFA nezdinde olmak üzere gerekli tüm girişimlerde bulunacağını açıkladı. Süper Lig ve 1. Lig'den birçok kulüp de Beşiktaş'a destek verdi.

BEŞİKTAŞ TÜM OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN KAZANDI

Siyah-beyazlılar, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen İsrail temsilcisini Olaitan ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-1 mağlup etti. Beşiktaş, aldığı galibiyetle UEFA Avrupa Ligi'ndeki puanını 10'a yükseltti.