Hafta içinde 14 ayın en düşük seviyesine gerileyen altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. ABD'deki Şükran Günü tatili nedeniyle işlem hacminin azalması ve teknoloji hisselerindeki satış baskısının hafiflemesi altını destekledi. Ons altın yüzde 1,9 yükselerek 3 bin 633 doları aşarken gram altının satış fiyatı 5 bin 936 liraya ulaştı.

ALTIN KAYIPLARINI TELAFİ ETMEYE BAŞLADI

ABD'de açıklanan yüksek enflasyon verilerinin faiz artırımı beklentilerini güçlendirmesiyle çarşamba günü Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesine gerileyen altın, haftanın son işlem gününde toparlandı. Spot altın, saat 07.17 itibarıyla yüzde 1,9 değer kazanarak 3 bin 633,91 dolara yükseldi.

ABD'DEKİ TATİL SATIŞ BASKISINI HAFİFLETTİ

Reuters'a konuşan VT Markets Baş Strateji Sorumlusu Ross Maxwell, altının son kayıplarının ardından istikrar kazanmaya çalıştığını ancak yatırımcıların temkinli tutumunu koruduğunu belirtti. Maxwell, ABD'deki tatil nedeniyle teknoloji hisselerindeki satışların duraksamasının altını destekleyebileceğini ifade etti.

FED'İN FAİZ ARTIRMA İHTİMALİ YÜZDE 99,4

ABD ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyümesi ve enflasyonun yükselmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artıracağına yönelik beklentileri güçlendirdi. Fed'in 8-9 Aralık'taki toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali vadeli işlem piyasalarında yüzde 99,4 olarak fiyatlandı. Yüksek faiz beklentisi, altındaki toparlanmayı sınırlayan başlıca etkenlerden biri olmaya devam ediyor.

ÇİN'İN ALTIN İTHALATI ARTTI

Hong Kong İstatistik ve Sayım Dairesinin açıkladığı verilere göre Çin'in Hong Kong üzerinden gerçekleştirdiği net altın ithalatı ekim ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 arttı. Böylece ithalat nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

ALTINDA 3 BİN 800 DOLAR SENARYOSU

Kitco News'in teknik analizine göre ons altında 3 bin 630 ve 3 bin 650 dolar seviyeleri direnç noktaları olarak izleniyor. Bu bölgenin aşılması ve yükselişin devam etmesi halinde 3 bin 800 dolar seviyesinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Olası düşüşlerde ise 3 bin 520 ve 3 bin 500 dolar seviyeleri destek noktaları olarak öne çıkıyor.

GRAM ALTIN 6 BİN LİRAYA YAKLAŞTI

Ons altındaki toparlanmanın ardından gram altın da yükselişe geçti. Gram altının alış fiyatı 5 bin 899 lira, satış fiyatı ise 5 bin 936,02 lira oldu.