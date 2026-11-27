Milyonlarca emeklinin beklediği maaş düzenlemesi için bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kritik bir toplantı gerçekleştirilecek. En düşük emekli aylığının 30 bin liraya yükseltilmesinin hedeflendiği düzenleme kapsamında seyyanen ve oransal zam seçenekleri değerlendirilecek. Nihai kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.

İKİ ZAM FORMÜLÜ MASADA

Ekonomi yönetiminin yanı sıra AK Parti'nin parti ve grup yöneticilerinin de katılması beklenen toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan zam alternatifleri ve etki analizleri ele alınacak. Sabah'ın haberine göre emekli aylıklarına seyyanen mi yoksa oransal mı zam yapılacağı, maliyet analizleri doğrultusunda değerlendirilecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA HEDEF 30 BİN LİRA

Hangi formül üzerinde uzlaşılırsa uzlaşılsın, en düşük emekli aylığının 30 bin lira seviyesine yükseltilmesi hedefleniyor. AK Parti kurmayları, bütçedeki yaklaşık 700-800 milyar liralık kaynağın emekliler arasında adil şekilde dağıtılmasını amaçlıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

PRİM ADALETSİZLİĞİ GİDERİLECEK

Yeni düzenlemeyle emekli aylıklarında prim gün sayısından kaynaklanan adaletsizliğin de giderilmesi planlanıyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti kurmayları, "En düşük emekli aylıklarında yapılan önceki düzenlemeler nedeniyle 3 bin 600 gün prim ödeyenlerle asgari ücretten 7-8 bin gün prim ödeyenler aynı aylığı alıyor. Bu durum sistem açısından büyük bir sorun teşkil ediyor; çünkü çalışmaya devam edip daha fazla prim ödemenin bir anlamı kalmıyor." ifadelerini kullandı.

SON SÖZÜ ERDOĞAN SÖYLEYECEK

Toplantıda değerlendirilecek zam seçenekleri ve maliyet hesaplamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan'ın vereceği nihai kararın ardından hazırlanacak yasa teklifi TBMM Başkanlığına iletilecek.

YILBAŞINDAN ÖNCE YASALAŞMASI HEDEFLENİYOR

TBMM Genel Kurulunda 7 Aralık'ta başlayacak 2027 yılı bütçe görüşmeleri 20 Aralık'ta tamamlanacak. Emekli maaşlarına ilişkin düzenlemenin bu tarihin hemen ardından Genel Kurul gündemine alınarak yılbaşından önce yasalaştırılması planlanıyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde emekliler, hem enflasyon farkını hem de ek iyileştirmeyi ocak ayı maaşlarında alabilecek.