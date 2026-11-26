Bella Hadid, sağlık sorunlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uzun süredir Lyme hastalığıyla mücadele eden ünlü model, yaşadığı diğer rahatsızlıkları da anlattı.

ÜÇ HASTALIĞINI DAHA AÇIKLADI

Moda dünyasının önde gelen isimlerinden Bella Hadid'in Lyme hastalığıyla mücadele ettiği, 2015 yılında annesi Yolanda Hadid tarafından duyurulmuştu. Sağlık sorunları nedeniyle zaman zaman zor günler geçiren 30 yaşındaki model, 23 Kasım'da yayımlanan röportajında başka rahatsızlıklarının da bulunduğunu açıkladı. POTS, şiddetli adet öncesi disforik bozukluk ve endometriozis hastalıklarıyla mücadele ettiğini belirten Hadid, şu ifadeleri kullandı: “POTS hastalığım var. Şiddetli adet öncesi disforik bozukluk yaşıyorum ve endometriozis hastalığım var. Bunların yanı sıra Lyme ve vücudumu derinden etkileyen başka sorunlar da var.”

YAŞADIĞI HASTALIKLAR GÜNLÜK HAYATINI ETKİLİYOR

Hadid'in mücadele ettiği rahatsızlıklardan biri olan POTS, özellikle oturur veya yatar pozisyondan ayağa kalkıldığında kalp atışlarının hızlanmasına neden olabiliyor. Adet öncesi disforik bozukluk, regl öncesinde şiddetli fiziksel ve duygusal belirtilerle kendini gösterirken endometriozis ise ağrılı ve yorucu adet dönemlerine yol açabiliyor. Ünlü model, yaşadığı sağlık sorunlarının günlük yaşamının yanı sıra mesleki performansını da etkilediğini belirtti.

"VÜCUDUM BENİ YARI YOLDA BIRAKIYOR"

Kendisini iyi hissettiği zamanlarda bile aniden rahatsızlanabildiğini anlatan Bella Hadid, podyuma çıkarken yaşadığı baskıya ve sağlık sorunlarının kendisine duyduğu güven üzerindeki etkisine değindi. Hadid, yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlattı: “Bazen kendimi gerçekten iyi hissediyorum ama en olmadık anda vücudum beni yarı yolda bırakıyor. Podyumda nasıl yürüyeceğimi biliyorum. İyi yaptığım bir şey varsa o da podyumda yürümek. Ancak üzerimizde çok fazla baskı var ve hepimizin kendine güvenmediği konular var.”

HASTALIKLARI NEDENİYLE KENDİSİNİ YALNIZ HİSSEDİYOR

Annesi Yolanda Hadid, ablası Gigi Hadid ve erkek kardeşi Anwar Hadid gibi moda dünyasında kariyer yapan Bella Hadid, daha önce de sağlık sorunlarıyla mücadelesinin psikolojik etkilerinden bahsetmişti. Kısa süre önce sevgilisi Nathan Lacy ile ilişkisini kamuoyuna duyuran ünlü model, 26 Haziran'da yaptığı açıklamada hastalıkları nedeniyle zaman zaman kendisini yalnız hissettiğini dile getirmişti. Hadid, yaşadığı sürecin anlaşılmasının ne kadar zor olduğunu şu sözlerle ifade etmişti: “Bazen böyle bir şeyi bizzat yaşamadığınız ya da bunu yaşayan bir sevdiğiniz olmadığı sürece anlamanız imkansızmış gibi geliyor.”