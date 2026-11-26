Beşiktaşlı futbolcular, İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva forması giyen futbolcularla tokalaşmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan karşılaşmada Beşiktaşlı futbolcular, maç önü seremonisinde Hapoel Beer Sheva forması giyen oyuncularla tokalaşmadı.
UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta, siyah-beyazlı futbolcuların maç öncesi ve sırasındaki tavrı gündem dikkat çekti.
MAÇ ÖNCESİNDE TOKALAŞMA OLMADI
Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'daki Batum Stadı'nda karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta, siyah-beyazlı futbolcular maç öncesinde rakip takım oyuncularıyla tokalaşmadı.
TRİBÜNLERDE BEŞİKTAŞ TARAFTARINA MÜDAHALE
Öte yandan karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı taraftarların bulunduğu bölümde Filistin bayrağı açılmasının ardından Gürcistan güvenlik güçlerinin sert müdahalesi ve tribünlerdeki gerginlik de dikkat çekti.
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