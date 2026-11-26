Çaycı Hüseyin karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Alpaslan Özmol'un annesiyle birlikte doğum günü pastasının başında çekilen çocukluk fotoğrafı, oyuncunun geçmişine dair özel bir kareyi gözler önüne serdi.

ANNESİYLE YILLAR ÖNCESİNDEN KARE

Çocukluk fotoğrafında mavi gömleği ve yeşil kravatıyla annesinin yanında oturan Alpaslan Özmol'un yıllar öncesine ait görüntüsü dikkat çekti. Doğum günü pastasının da yer aldığı fotoğraf, oyuncunun çocukluk yıllarından bir anıyı günümüze taşıdı.

4 YAŞINDAYKEN HAYATI DEĞİŞTİ

1976 yılında Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya gelen Alpaslan Özmol'un hayatı, henüz 4 yaşındayken babasının geçirdiği kazayla değişti. Annesinin yaşadığı zorluklar nedeniyle Türkiye'ye gönderilen Özmol, Bursa'ya yerleşti. Okul hayatına uyum sağlayamadığını ve eğitimini yarıda bıraktığını anlatan oyuncu, anne ve babasının kendisine her zaman destek olduğunu belirtti. "Annem de babam da beni hiç suçlamadı, hep sahip çıktılar." diyen Özmol, 14 yaşındayken kazı kazandan çıkan ikramiyeyi de babasına emanet ettiğini anlattı.

ANTİKACI DÜKKANINDA ÜÇ DİL ÖĞRENDİ

Oyunculuk kariyerinden önce Bursa'da Yeşil Cami yakınlarında bir antikacıda ve halıcıda çalışan Özmol, yabancı turistlerle iletişim kurabilmek için dil öğrendi. Almanca, Fransızca ve İtalyanca öğrenen oyuncu, satış yaptığı dönemde müşterilerine karşı her zaman dürüst davrandığını ifade etti. Özmol'un hayatındaki asıl dönüm noktası ise 17 yaşında bir komşusunun kendisini Bursa Devlet Tiyatrosuna götürmesiyle yaşandı.

SÖZSÜZ ROLLE BAŞLADI, 11 OYUNDA SAHNEYE ÇIKTI

Tiyatro kariyerine sözsüz bir rolle adım atan Alpaslan Özmol, 2000 yılına kadar 11 farklı oyunda sahneye çıktı. Arkadaşlarıyla birlikte Osmangazi Kültür Merkezinde kursiyer yetiştiren oyuncu, mahalle çocukları için ücretsiz tiyatro oyunları da sergiledi. Bursa'da başlayan sanat yolculuğunu İstanbul'a taşıyan Özmol, elinde bir çantayla yapımcının kapısını çaldı.

SESİNİ DUYUNCA ROLÜ VERDİLER

Kendine özgü sesiyle tanınan oyuncu, yıllarca hafızalardan silinmeyecek Çaycı Hüseyin karakterini nasıl canlandırmaya başladığını şu sözlerle anlattı: "Elimde bir çantayla İstanbul'a gidip yapımcının kapısını çaldım. Sesimi duyunca Hüseyin karakterini bana verdiler."

ÖLDÜĞÜNE İLİŞKİN HABERLER EN ÇOK ANNESİNİ ÜZDÜ

Alpaslan Özmol, hakkında çıkan asılsız ölüm haberlerinin ailesini derinden etkilediğini de dile getirdi. Özellikle annesiyle yaşadığı bir telefon görüşmesini anlatan oyuncunun sözleri duygulandırdı. "Hakkımda çıkan öldü haberleri en çok ailemi üzdü. Annem bir gün aradı, sesimi duyup yaşadığımı anlayınca kapattı."